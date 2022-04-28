奧莉花懷特出席發布會收神秘公文袋　視帝前度誓要爭撫養權

美國大型戲院商博覽會CinemaCon近日在拉斯維加斯舉行，一眾荷里活紅星均有出席介紹新片，其中美國女星奧莉花懷特（Olivia Wilde）前日（26日）亦有出席上台介入導演新作《Don’t Worry Darling》。怎料，就在她介紹新片期間突然有一名人士上台向她遞上一個公文袋，而封面寫上「私人及保密」。

處變不驚的她即場打開個公文袋然後說了一聲：「謝謝」之後繼續發言。有傳媒指個神秘公文袋是法庭文件，是由她的前男友視帝Jason Sudeikis透過律師發出，是有關子女的撫養權問題。不過消息傳出後，有指Jason對前度在活動上收法庭文件一事並不知情。而他亦絕不會容忍以這種不恰當的方式來向她送達法庭文件。

他們於2011年11月拍拖，兩年後訂婚。他們育有一子一女。前年，Jason受訪時宣布與奧莉花分手。去年1月奧莉花因執導《Don't Worry Darling》而與男主角英國男歌手Harry Styles撻着發展姊弟戀。就今次突發事件CinemaCon方面亦有回應，他們表示為了保護電影公司的合作夥伴以及藝人的誠信，他們將會重新評估大會的安全守則。