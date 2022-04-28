梅啟明被迫遷報警求助　聲稱妹妹梅艷芳物品不翼而飛

已故天后梅艷芳的母親梅覃美金（梅媽）早前登報跟兒子梅啟明脫離母子關係，事件擾攘多時，梅啟明終在3月寫悔過書道歉，希望得到原諒。近日事件再有新進展，梅啟明突然自稱被人迫遷，更要報警處理，他接受無綫娛樂新聞台訪問，憶述事發經過：「我嗰陣返緊工，媽媽打電話畀我，話間屋要交番畀人，佢話要搬去第二度，但又唔知搬去邊，我就覺得好奇怪，返到嚟下面管理處話我屋企門外有啲紙皮盒，但上到去又唔見，原來工人收埋咗啲紙皮盒喺房，但個廳啲嘢已經冇晒，我再問媽媽咩事，佢話佢都唔知啲嘢被人搬去邊，因為佢仲喺聖保祿醫院，我哋商量過決定報警。」續指梅媽並不想搬，指她被人擺布。

問到未來打算，他就指會跟隨梅媽，又表示妹妹梅艷芳的物品不翼而飛：「有啲紀念品、私人物品。」而報警當日，梅媽孫仔亦在屋外，雖然他不願出鏡，但亦有受訪講解來龍去脈，提到梅啟明未能到醫院探望梅媽，他就解釋疫情關係醫院名額有限，要先預留給工人與看護，自己有時都未能前往探望，並非針對梅啟明。他續指梅媽意思希望各散東西，故早交付他幫忙找地方搬遷，又指梅媽出院後的去向會交由她本人自己決定：「佢冇刻意表明依家嘅立場，總之依家佢喺醫院休養緊。」