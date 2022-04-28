百搭彩虹鞋　展現夏日活力

一到夏天，各大品牌紛紛推出彩色波鞋，將活力與繽紛時尚帶到大家的腳下。（互聯網）

彩色迷在哪裏？不要再穿沉悶的單一黑白灰色了，彩色才是夏日穿搭的必備風格。愈接近夏日，就愈來愈多品牌推出彩色單品。無論是漸層彩虹設計，或是在簡潔單色上加上彩虹細節，都讓人感受到不一樣的活力。運動品牌adidas Originals與日本女團推出幻彩鞋，而百搭小白鞋品牌Veja則推出彩虹色調的經典鞋款，總有一款配襯到你的夏日色彩造型。

幻彩女團鞋

運動品牌adidas Originals全新推出限量中性運動鞋RAINBOW PACK，整體是白色鞋面結合淡雅夢幻的彩色，鞋帶、鞋底、後踭等不同部分均出現幻彩，為夏日穿搭增添了色彩。而且由於鞋面是百搭的白色，適合不同場合穿搭，無論是休閒或運動都可以穿着。今次品牌更一口氣推出3款經典的鞋子型號，滿足大家的對不同場合的穿着需求。

KOL必備彩虹鞋

以雨後晴天的彩虹為設計靈感的VEJA彩虹鞋，是與水桶袋經典品牌Mansur Gavriel合作的系列。此系列以VEJA經典款波鞋COMPO為設計藍本，一口氣推出忌廉咖啡色Crema、蔚藍色Celeste、淡玫瑰Rosa、亮黃色Sunshine四種配色，從鞋帶到鞋側Logo都是統一色調，既日常百搭又亮眼。品牌在社交平台宣傳鞋款時已經收到過萬Like，一眾KOL更率先以時尚造型搭配鞋款，令這鞋款網上熱爆。