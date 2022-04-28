烘焙有料到　聯乘作外又有新口味

咖啡和美酒除適合配美食外，還可以作食材入饌，近日有烘焙店和咖啡或美酒品牌聯乘，打造出香氣撲鼻的曲奇或麵包，茶點配咖啡或酒來吃，滋味雙倍。此外，還有不少烘焙新品上場，仲有工作坊可以親手製作烘焙品，作為小心意送畀人夠晒驚喜！

聯乘新品

啡香Shokupan

無論早餐或下午茶，一塊麵包配咖啡，是最基本的配搭。SAKImoto Bakery和Cupping Room Coffee Roasters合作，於4月28日至月4日推出限定的珈琲焦糖Shokupan。咖啡店的 House Blend B-side咖啡豆磨粉後和麵糰搓勻，加入日本焦糖粒烤焗。吃前略烤熱，會聞到淡淡咖啡香。餐廳亦同步推出珈琲焦糖法式吐司，吐司配楓糖漿、青檸皮和熱情果醬，酸甜有致，再配咖啡品嘗，別有風味。

美酒甜點

烘焙曲奇或冬甩等小甜點，加點酒入饌，能讓味道錦上添花。臨近母親節，曲奇餅店Cookie DPT 和甜酒品牌BAILEYS合作，於5月1日至14日推出期間限定甜點。甜酒Lava Cake切開後，甜酒隨即流出。口感香脆的Cream Filled Donut，表面是甜酒忌廉 ，香滑微甜。內裏注滿甜酒忌廉的Cream Puff ，一啖咬下去有爆餡的感覺。至於甜酒曲奇，滿滿口感。吃時再配一小口甜酒，阿媽必定甜到入心。

特色烘焙

大熱瀑布

近年瀑布蛋糕大熱，不少連續餅店也爭相推出新款瀑布蛋糕分一杯羹，好似東海堂繼早前推出的長崎赤莓奶蓋戚風蛋糕後又一瀑布蛋糕新作，就是「香芒瀑布蛋糕」，面層鋪滿7片香甜多汁的杧果，再加入日本配方製作的杧果奶蓋，與鬆軟戚風蛋糕及Mascarpone芝士乳酪慕絲，交織出甜而不膩的多重杧果滋味。品牌更建議奶蓋食用溫度為攝氏7至10度，保持稀稠度，帶來最佳的瀑布效果。

花花滋味

作為子女，除了選購禮物及現成食品外，也可以親手做一些特色好滋味送予母親，而本地唐餅店旗下的奇華工作坊就推「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY蘋果酥」及「鬱金香曲奇」兩個課程，親手炮製出全新款式的香甜驚喜。前者由專業導師教大家拌粉、食材處理、印模等，炮製出外皮鬆化而餡料果香馥郁的蘋果酥，完成課程除了有8件酥餅外，還可獲得限定滿載溫馨的紀念品。後者就炮製出士多啤梨、朱古力和杧果熱情果3款口味的鬱金香曲奇，以花寄意，送予「世一」母親的獨特心意。

本土風味

喜歡食一口小食的就有本地手作曲奇Four Grams推出的一口曲奇，由中日混血創辦人兼主理人Jun Nakanishi於2020年年底創立的本地品牌，最近就有多款新口味登場，包括用上多種本地食材炮製出口感鬆化香脆的4克重一口曲奇，如鹹蛋黃、檸薑、蝦乾、紅棗、欖角等，驚喜十足，更適合作為小食或茶點，仲可以化身成本土味濃濃的手信添！

春日夢幻

備受不少人喜愛的朱古力夾心乾餅品牌OREO，近年不時推出跨品牌聯乘新品，最近終於自出新口味，更是春季限定口味，以花為主題的粉色夾心餅乾，有櫻花柚子及玫瑰葡萄兩款口味。前者以櫻花粉紅色登場，配搭酸甜清新柚子口味夾心；後者則以少有的紫玫瑰色澤呈現出夢幻獨特滋味，而夾口餡料是香甜濃郁的葡萄口味。新包裝亦別具心思，特製留言區，讓巴絲打親手寫下感謝說話之餘，將包裝盒置於陽光下，更有顯現出兩隻生動蝴蝶，營造出春日活力之感。