肥美人｜綺夢拗柴急送院　丁丁嚇親驚到喊

ViuTV選美真人騷《肥美人》昨晚（27日）播出的一集，12位參賽者整「妝」待發拍攝運動造型照，各隊以各種運動為主題，由主持駱振偉、練美娟和陳葦璇評頭品足，紅中和Cherry用滑板造型；包包和阿Bui就踩Rollor；Lezlie和肥肥茵射彈箭；容小姐和Heyman做拳手；呀肥和丁丁打籃球；綺夢和凱琪就做啦啦隊，原本Lezlie和肥肥茵的Bra top露肉造型好有睇頭，不過團體照又再擺出同一姿勢，有欠創意。攝影師Ruby點名讚容小姐和Cherry做得好，練美娟亦讚Cherry好得意，做到領袖角色，駱振偉覺得肥茵投入度多咗，肯挑戰自己。

之後陳葦璇特訓歌舞環節，期間發生意外，綺夢與隊友跳唱時，不慎拗柴，痛到臉容扭曲，丁丁當堂驚到喊出來，最後綺夢被送往醫院證實扭傷筋鍵，未能繼續演出，其他隊友呀肥、丁丁和凱琪經商量後，決定重新排練三人跳。綺夢提到自己拗柴時忍着冇喊，因為擔心嚇親隊友，覺得自己受傷連累隊友感到對不起。

節目最尾播出入營的最後一晚，參賽者各自分享感受，尤其講及逝去的親人時充滿洋蒽，連陳葦璇、練美娟和蝦頭都感動到流眼淚。蝦頭有感而發，覺得以前自己的生活一敗塗地，對家人做得不夠好，直至近十年才終於醒過來。練美娟就分享自己嫲嫲近日出了事，每次她往探望嫲嫲時，嫲嫲都說她瘦了，其實她無瘦到，只是擔心她吃不夠。外表堅強的陳葦璇，最尾亦守唔住眼淚直流，她表示家人一直擔心她唱歌難於搵食，她感謝父母陪伴成長過程中，不斷予以支持，才成就她今日堅強個性。