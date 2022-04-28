【娛刺撈飯】HotCha擘晒面 宣傳定唔化？

香港人最鍾意食花生，如果粒花生仲要係嚟自娛樂圈，就一定更加好味。女子組合HotCha都解散咗唔知幾多年，最近竟然日日見報喎，唔係佢哋要重組出新歌呀，係成員突然公開唔妥，Winkle直線抽擊完Regen之後，仲爆埋同Crystal從來唔係朋友，呢粒花生夠食幾日呀。

HotCha成員Regen，之前去電台接受訪問，話Winkie比較難溝通，搞到Winkie嬲到震，喺社交網發千字文，鬧爆佢借自己宣傳新歌，仲話Regen虛偽、無品、無團隊精神又自私，講到明唔會重組HotCha。之後Winkie喺大批記者面前爆喊，仲拉埋Crystal落水，話同佢完全冇溝通，根本唔係朋友，但就死都唔肯講Crystal有咩對自己唔住，話明就算入咗棺材都唔會講。

完全唔係性別歧視，但係女人天生比男人敏感，喺女人堆永遠多是非，你唔妥我、我唔妥你，表面上同我係閨蜜，但轉個頭講我壞話，都唔係咩新鮮事，你睇啲電視劇《溏心風暴》呀、《宮心計》呀，全部都係啲女人鬥生鬥死，都知係咩事啦。HotCha無論喺拆伙前定係拆伙後都傳過不和，但之前都只係間唔中滲啲滲啲出嚟，你寸我一句、我又趷番你轉頭咁，好似今次指名道姓、又喊又盛要生要死咁，都係第一次。

人與人之間嘅關係，可以好簡單，亦可以好複雜，特別係喺勾心鬥角嘅娛樂圈。幾個本身唔熟，甚至係完全唔識嘅人，畀公司安排夾埋一齊搵食，要交到心真係十級難，退而求其次，如果做到河水不犯井水、你唔害我我唔害你，已經還得神落飲得杯落。幾條友話就話同一Team，但根本就係競爭對手，要爭搵錢，要爭知名度，有啲組合仲話要爭埋仔添，喺咁嘅前設底下，冇乜計傾有咩出奇？人前要扮齊心姊妹前姊妹後，演技差啲都唔掂。HotCha成軍之後，三個女仔都只係十幾廿歲，唔識成熟處理關係、甚至出現小圈子，一啲都唔意外啦。

以前返學，好多人到小息Lunch都會黐實啲Friend，去邊都一齊，但大個咗出去返工，都唔會同個個同事都有偈傾，咁樣好正常喎，因為嗰啲係同事，唔係朋友呀，大家專業咁完成工作就得。Winkle今次喺記者面前，仲有講以前Regen同Crystal會私下約出去唔預佢，其實老實講，依家三個女仔加埋都過百歲啦，呢啲小事係咪仲值得擺喺心呢？而Regen喺電台，都係講Winkle性格直接，比較難溝通，咁樣又係咪一個好嚴重嘅指控呢？似乎都唔算係喇。

當然Winkle今次爆喊，真係可能有好大嘅冤屈，一直都屈埋喺心，但係個組合一早就散咗啦，Winkle已經棄歌從商咗五、六年，以前嘅事，可以放低就放低啦。人同人嘅嘢，啱傾咪講兩句，做唔到朋友咪掂行掂過囉，Winkle喺社交網叫Regen唔好借自己過橋宣傳新歌，其實可以調番轉諗，今次係借Regen宣傳自己嘅拳擊舞蹈學校，咁咪一舉兩得，WinWin雙贏囉。定係Winkle你已畀人哋行多幾步，呢次爆喊都係宣傳手法之一呢？如果係就真係恭喜晒呀，因為HotCha嘅Fans，唔使擔心偶像心情低落、屈到病慘慘豬呀。

不過睇番Winkle講到咁盡，話絕對唔會重組HotCha，某程度上都係斷咗自己米路，或者都唔係咁攻心計嘅。如果Winkle仲為HotCha時代嘅好多嘢而唔開心，就不如真係向前看啦，盡力做好自己嘅工作同生意，盡力愛錫屋企人，唔好將心力浪費喺人與人之間嘅恩恩怨怨度，呢個世界會靚好多呀。