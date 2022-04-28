靈敢侶情：揉得一手好麵糰

上一篇專欄說到，如想做出鬆軟的麵包，可從食譜入手，例如加入不同材料。今次要講的，是揉麵糰。

麩質，即麵筋，由兩款蛋白質*組合產生，要完成組合過程，必須有足夠水分和撞擊力——水是任何含水分的液體，包括牛奶、雞蛋；撞擊力則包括揉、撻、攪拌。攪拌方法，一般使用在免揉麵包。

*兩款蛋白質名為︰Glutenin（麥穀蛋白）和Gliadin（麥膠蛋白）

所以，揉麵糰的目的，就是要產生麩質。麩質能包着氣泡和水分——氣泡經由酵母吸氧氣後、呼出二氧化碳得來；水分在烘焗時受熱，會變成蒸氣繼而往外推，令包着氣泡的麩質得以擴展。麵包焗好後，便會呈海綿質地，軟熟濕潤。

問題就在這裏：若麵糰揉不夠，導致麩質太鬆散，便無力包着氣泡；相反，若麵糰揉過頭，麩質變得太繃緊，便會失去擴展的柔韌力。兩者，均會令麵包無法軟熟。

那要怎樣揉麵糰？平日我都這樣教學生：「視桌上的麵糰為自己的肩膀，太大力，青筋暴現；太輕力，則『軟癩癩』。」一個揉得好的麵糰，表面應該平滑、有光澤、具彈性，就如嬰兒的臉蛋，滑滑脹卜卜。

見坊間經常出現「斷筋」一詞，意指麵糰中的麩質被揉斷了。其實，除非麵糰被健身舉重的大隻佬狂揉30分鐘，否則，若單靠一般人的手力，是不可能將麩質揉斷的。所謂的斷筋，只不過是揉過頭，麩質變得太硬，麵糰表面凹凸不平。解決方法是：讓麵糰休息30至45分鐘，然後請溫柔待之，當麩質不「痛」了，又會回復滑滑脹卜卜。

下一篇講發酵過程，請留意逢星期四的《靈敢侶情》。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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