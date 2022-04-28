復課新筆電　上堂齊升呢

第五波疫情漸趨緩和，全港小學生開始分階段恢復半天面授課堂，中學最遲亦會於5月10日復課。所謂「工欲善其事，必先利其器」，想做功課做Project更有效率，一部好用的電腦絕不可少。近日各大廠商亦夾啱時間發表新款筆電，各適其適，係時候升級新機，齊齊贏在起跑線！

太空設計

ASUS手提電腦P6300曾於1997年乘搭俄羅斯火箭登上太空，為紀念這項任務達成25周年，廠方最近特別推出以太空為主題的Zenbook 14X OLED Space Edition，機身配上零重力鈦金屬色塗裝，並加入3.5吋ZenVision OLED副屏幕，能顯示不同太空主題動畫及智慧訊息，更可自訂文字通知，大可用來提醒自己上堂時間。此外，新機只有1.4kg重量及15.9mm厚度，隨身攜帶趕不同課堂都不感吃力，而且通過SMC-S-016A及MIL-STD 810H等測試，運行時能承受-24至61°C的極端溫度及20~2,000Hz劇烈震動，耐用性有保證。硬件方面，14吋OLED 90Hz觸控式屏幕四邊用上NanoEdge設計，使屏佔比提升至92%，同時具備100% DCI-P3色域及PANTONE認證，還獲得TÜV Rheinland護眼認證。頂級配置用上Intel Core i7-12700H處理器、1TB SSD硬碟及Harman Kardon立體聲系統，效能同樣出眾。

環保概念

Latitude 5431是Dell環保計劃「Concept Luna」下的新筆電，上蓋由71%可回收或可再生材料製成，底板是回收碳纖維，風扇外殼則是海漂塑料，買機之餘喚起學生的環保意識。機身搭載14吋1,080p防窺屏幕、12代Intel Core i7處理器、最高64GB RAM及2TB SSD，並具備智慧型防窺鏡頭及神經抗噪技術，保障私隱兼消除視像通話的環境噪音。

入門之選

AVITA筆電向來設計破格，新機ESSENTIAL Lite靈感源自文藝復興講究對稱的立體構圖，機面採用了鏤空雕刻工藝，在紫藍配色下恍如藝術品。重量低至1kg、厚20mm，14吋全高清IPS防眩液晶屏幕邊框僅有4mm寬。由於定位較入門，所以僅用Intel Celeron N4020處理器、8GB RAM、256GB SSD及2M視像鏡頭，售價$3,500有找，預算有限不妨考慮。

性價比高

AVITA另一新系列SATUS，其拉丁文帶有「開始」及「成長」的意思，打頭炮的S102用上15.6吋IPS屏幕，支援178度超廣角視野及準確色彩，配合Intel Celeron N4020處理器、8GB記憶體及256GB SSD硬碟，無論文書簡報或視像上堂都能流暢運行。擴充方面，除了USB插頭外，還配備Mini HDMI連接埠及microSD卡槽，以三千多元的定價來看，性價比吸引。

戰備級數

Legion 5 Pro是Lenovo今年首款戰備型筆電，配備12代Intel Core i9-12900H處理器，且最高搭載NVIDIA GeForce RTX 3070Ti筆電GPU，加上32GB RAM及1TBx2 SSD，硬件屬頂級水平，適合高負載工作及繪圖之用。內建Legion TrueStrike鍵盤經過人體工學改良，表層塗有抗油塗層，防止鍵盤磨損兼提升觸擊靈敏度，打字更爽。