呷醋女友︱楊埕講明唔鍾意男友上網睇女

楊埕與謝高晉今日（28日）拍攝網劇，2人在劇中飾演情侶，大談情侶之間的爭拗，而謝高晉的師妹何天嵐也有到場探班。楊埕表示如果男友經常留意其他女生的社交網，自己也會嬲嬲豬：「我會Check佢睇咩社交網，但都會一齊睇女，係用欣賞嘅角度，研究吓個女仔身材係真定假。（你有冇睇仔？）有，但好少，因為我鍾意睇小動物同小朋友。」

至於謝高晉認為男女看法有所不同：「我都會上網睇女仔，我以審美角度去睇，因應唔同季節去睇。（即係會睇女仔着比堅尼嘅相？）都會。（喺女友面前會唔會收斂吓？）唔會，兩個人相處要坦誠相對，畀自己最真一面對方睇，太多隱瞞關係會疏遠。（但如果另一半唔想你上網睇女仔呢？）佢話唔鍾意，我就盡量會避免，因為拍拖都係想另一半開心啫！」但他透露已有好幾年未有拍拖，現時專注事業。身兼香港甲一籃球員的他稱因疫情而停了比賽一段時間，現時球場開放，也要開始恢復操練。

另外，早前白雲拾獲一隻走失的柴犬，最後交給楊埕照顧，網友指摘白雲將狗據為己有，楊埕解釋已聯絡到原主人，對方已將狗狗轉讓給她領養，而白雲拾得狗隻後也有報漁護署，當時只是交給楊埕暫托，做法完全合乎程序，楊埕又呼籲應該以領養代替購買寵物，情侶拍拖時合養寵物也要考慮清楚。