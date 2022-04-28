【營事檔案】電飯煲芝士三文魚燉飯　高纖抗氧化

意大利燉飯 (Risotto)是一道利用高湯把生米及忌廉、牛奶等煮成濃郁質地的意大利經典料理，常見與蘑菇、青醬作配搭。煮意大利飯的步驟不算複雜，材料又容易買到，其難處就在於需要的時間及耐性就比較多，需要一直以中火攪拌加熱以防黏鍋，因此利用電飯煲不但簡易，而且一定成功。

金菇高纖 綽號是明天見

金菇有「明天見」這綽號，主要是因為金菇含有特別難被人體消化的膳食纖維，名叫真菌多糖，即使經過長期間燉煮都不會被煮爛。要是在進食時沒有嚼碎，就容易以原來的形態排出體外，就好像再見一次面一樣。同樣地，韮菜、玉米、火龍果等皆含有大量的纖維素，因此都有可能出現「明天見」的情況。適量進食膳食纖維能有助消化，促進腸道蠕動，而攝取過量時，則可能造成腹脹、腹瀉、腹痛等症狀。

三文魚橙紅色的秘密

三文魚與其他魚類不同，是帶有橙紅色的魚肉，而蝦紅素就是當中橙紅色色素的來源。蝦紅素是類胡蘿蔔素的一種，人體不能自然合成，只可從食物中攝取。一些橙紅色魚肉的魚類即三文魚、三文魚卵、櫻花蝦、甜蝦及蟹等海鮮類中都含有豐富的蝦紅素。蝦紅素本身具有很強的抗氧化作用，可減少炎症、氧化等情況出現。

【電飯煲芝士三文魚燉飯】

材料：

三文魚柳 1件

紅米 1/3杯

白米 2/3杯

雞湯 半杯

低脂芝士片 2片

秋葵 4根

鴻喜菇 半棵

金菇 半棵

紫菜絲 適量

調味料：

鹽 適量

胡椒 適量

做法：

1.首先將秋葵切粒、鴻喜菇及金菇去除根部、切段，備用。

2.三文魚先用鹽及胡椒醃10分鐘，備用。

3.紅米及白米洗淨備用。

4.在電飯煲中加入米、雞湯、半杯水、秋葵、鴻喜菇及金菇。

5.在最上面放上三文魚柳，按煮飯鍵。

6.跳掣後繼續焗5分鐘，最後加入低脂芝士片及紫菜絲拌勻即成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。