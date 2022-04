本日日本：Hello Kitty15米高紅蘋果屋　入面竟然有……

Hello Kitty迷又有新的朝聖地了!話說位於兵庫縣淡路島、集合了Media Art & Restaurant HELLO KITTY SMILE及Theater Restaurant HELLO KITTY SHOW BOX兩項設施的「HELLO KITTY AWAJI APPLE LAND」旁,將於明日(4月29日)開設展望劇院HELLO KITTY APPLE HOUSE。該設施外觀似足一個蘋果並高達15米,是世界最大的蘋果型展望劇院,如此造型令人就像置身卡通場景一樣!走上蘋果屋高15米的展望台,可以飽覽HELLO KITTY SHOW BOX屋頂的吉蒂畫像及被選為「夕陽100選」的播磨灘美景。而直徑達14米的蘋果屋內設有360度的圓頂劇院,會將HELLO KITTY SHOW BOX舉行表演的準備情況及吉蒂喜歡的物件作光雕投影,打造夢幻般的空間。入場費成人每位1,200日圓(約HK$74),並有連同周邊其他設施門票的套票發售。