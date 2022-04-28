伍詠薇被惡漢爆玻璃追打整傷：好驚但好刺激！

藝人伍詠薇（伍姑娘）一向戲路多變，由電影到電視劇都不斷有新嘗試，早前伍姑娘於電視劇中演繹有精神問題的母親成為城中熱話，演技獲得激讚。而她於電影《逃獄兄弟2》飾演譚耀文太太後再度客串，今次她的角色、性格與之前全然不同，但對她來說完全無難度！她自爆於《逃2》中，有被惡漢敲打座駕玻璃嘅鏡頭，拍攝期間，玻璃碎更散落一地，還跌在伍姑娘頭上，嚇得她驚惶失措。她事後說：「雖然不是真玻璃，但因為距離好近，有啲輕微嘅損傷，好驚但好刺激！」

拍攝前，伍姑娘認真聆聽導演麥浩邦的講解，又與動作指導試走位，她表示入行多年，未試過拍這種被大漢恐嚇的戲份。她說：「試位時見枝棍不停打埋嚟，已經有啲驚，到正式拍攝時，啲棍砰砰聲重擊塊玻璃，真心驚，但做演員無辨法，死頂！畀嘅都係真反應！」至於另一場在探監室的戲份，伍姑娘經過上集後，與譚耀文開始混熟，更大讚對方是好對手，她說：「今次大家摸熟咗，我哋一齊調節對白，做得更好，調節完大家都會心微笑！」

另外飾演士多妹的鄧月平，對店內很多80年代陳設深感興趣，仲同一班「哥哥」吳卓羲、張建聲、張繼聰等「話當年」。但去到拍攝時，鄧月平就被吳卓羲推落地再挾持，相當驚險。鄧月平話：「個士多好細，周圍都係玻璃碎，我知卓羲一直都好擔心會整傷我，佢好好，會就住力，但畫面睇又好用力，非常專業同值得學習，有幾次我爭啲撼落汽水機個角，跟住佢就提我要識就位。」

《逃獄兄弟2》由東方影業出品有限公司、本地製作有限公司出品，麥浩邦執導、譚耀文、張繼聰、吳卓羲、張建聲、栢天男、黃德斌等聯手主演，講述吳卓羲入獄後將監獄形成一個以自己獨大的新局面，更威逼利誘譚耀文、張繼聰、張建聲、栢天男協助逃獄，電影將於今日公映。