黃貫中強勢回歸樂壇　預告出新碟回饋「中粉」

藝人黃貫中（Paul）繼月初發行首支NFT音樂作品《彗星》後，宣告強勢回歸。近日他為《黃貫中歌曲翻唱大賽》擔任線上評審，逐一回應粉絲提問，也寄語參賽者盡情享受舞台，期間還預告有望於年內推出全新實體專輯，用音樂回饋「中粉」。

作為首位融合AI科技呈現原創歌曲並發行NFT的華語歌手，Paul直呼好玩，笑言與HarmoniXX的AI「合作」愉快，撞出新滋味！《彗星》封面與狗有緣，他笑言歌迷看到的四大結晶只是冰山一角，原來他親自繪畫了近60幅畫作任君選擇：「我由出世到依家一直都有養狗，所以好鍾意畫狗，今次就順理成章做埋NFT。其實我準備咗5、60幅畀佢哋揀，多到佢哋叫我唔好再畫，所以最後揀咗4幅。」

從傳統歌壇踩入NFT市場，Paul認為元宇宙的創作環境廣闊多元，有助音樂人建構更多可能性：「做音樂做咗幾十年，突然面對一個新媒體，我哋都會緊張，一開始都會有啲擔心，唔知大家接唔接受，不過NFT音樂係一種全新面貌，見到一個全新嘅音樂展現，我覺得好興奮！」由於音樂NFT是限量2000枚，笑言一度不捨，他說：「我好鍾意其中幾個版本，同事都叫我自己買番，我真係有諗過買㗎！不過後來又諗，出歌都係想畀大家聽到，無理由仲要同歌迷爭，我老婆都鬧我：「你唔好啦，搶人哋啲嘢！」

提到有望今年內推出實體唱片，回溯上一隻個人專輯，已經是2003年發行的精選，他透露：「由作曲開始已經構思好每一粒音，呢隻碟做咗幾年喇！希望一路修正，可以喺今年內推出，中間有歌做好都會派台、儲夠就出碟，可能一隻、又或者兩隻，三隻都有機會㗎！」新碟概念視為一個交代、一份回顧，也希望藉此傳承下去：「對我嚟講係一張成績表、係我呢一生人做音樂嘅成績表，我由八幾年開始出唱片，就快40年喇!我都希望自己有一個里程碑。有啲人會話：「你做咗幾十年仲出唱片？」因為呢個年頭出唱片真係一個好勇敢嘅行為，但係我認為我唔可以唔出，因為我係一個音樂人，希望呢隻唱片對自己有個交代。他日真係老到結他都彈唔到，我就會叫大家：「聽呢隻啦！」希望新專輯可以扮演呢個角色。」他並透露有意再出書，希望以音樂和文字為歌迷送上最窩心的禮物。