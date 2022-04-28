節日主題自助餐　犒賞媽咪

好快就踏入5月，第二個星期日就係母親節，各位仔仔女女諗到同媽咪去邊度食餐好未呢？唔知點揀？自助餐絕對係不錯之選，因為款式多、選擇多，所以總會挑到啱心水嘅美食，今日就介紹近年大受歡迎嘅意式，以及日菜和環球美饌自助餐，大包圍總有媽咪喜歡嘅選擇。

經典意菜

近年愈來愈多人喜歡食意大利菜，連媽媽級食饕也愈來愈多，荃灣西如心酒店Cafe Circles就以此主題，帶來全新的「味遊意大利自助餐」，多款經典美食雲集，包括意式吞拿魚米形粉沙律、番茄及巴馬臣芝士沙律、佛羅倫薩雞湯、黑松露蘑菇意大利飯、意式豬肉卷等。現場設即煮意粉專區，包括原個24個月巴馬臣芝士輪即煮意粉配松露忌廉醬、即煮意大利雲吞及意大利薯蓉丸子等；甜品款式亦多，有咖啡流心巴斯克蛋糕、意式炸甜甜圈、雲呢拿沙巴翁、彩虹忌廉蛋糕等。每位更送鮑魚扣鵝掌及香煎鵝肝，每4位更可獲贈小熊造型白朱古力桂花杞子蛋糕一客；於5月6日或之前預訂更享85折優惠。

高汁日菜

日本係唔少老中青嘅「第二家鄉」，很多數人更非常喜歡日本菜，想一次過盡情食高汁日菜放題，帝都酒店新派和食居酒屋YAMA將於5月7及8日推出「母親節週末半自助餐」，帶來極上刺身拼盤及無限量供應嘅和風沙律、熱葷、手卷及甜品，還有主廚推介嘅自選主菜，包括燒安格斯肉眼扒、黑豚肉陶板燒，或升級歎燒原隻波士頓龍蝦及鹿兒島A5和牛等。此外，還有多款日式美饌如鹿兒島野崎和牛燒肉盛合、燒鱈場蟹蟹腳及吉列和牛三文治等。於5月7至8日惠顧食肆嘅午市及晚市時段，每位媽媽更可免費獲贈指定雞尾酒或無酒精雞尾酒一杯添呢！

環球美饌

家住大嶼山又唔想山長水遠出市區，區內其實都有好選擇，位於機場嘅香港天際萬豪酒店天際咖啡室就於5月8日推出「母親節自助餐」（午餐及晚餐），以環球美饌為主題，唔同口味嘅媽咪相信都可以揀到心水美食。必試無限量供應的冰鎮海鮮及刺身，包括波士頓龍蝦、新西蘭空運生蠔、麵包蟹、牡丹蝦，又有專為媽咪而設嘅花膠瑤柱雞絲湯同多款熱葷，好似海參扒鮮蔬、香烤羊架、燒春雞、芝士蟹肉燴伊麵等；喜歡甜品嘅仲有蜜糖桂花歌劇院蛋糕、椰汁斑蘭批、杧果拿破崙、燕窩燉蛋白、桃膠燉雪梨等，香甜養顏又美味；於網上預訂更可享85折優惠呢！