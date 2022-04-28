聲夢傳奇2︱炎明熹幫公司賺大錢　曾志偉：參賽者視佢為偶像

無綫歌唱真人騷《聲夢傳奇2》今日（28日）舉行記者會，安排了23位學員會見傳媒，其中6位《聲夢JUNIOR》學員以組合XiX名義參賽。無綫總經理（節目內容營運）曾志偉透露賽制跟上屆大同小異，並會有8位導師協助，部分導師與第一屆相同，而炎明熹與姚焯菲都會以師姐身份在節目中亮相。

問到為何安排《聲夢JUNIOR》以組合出賽？志偉解釋：「覺得佢哋適合組隊，拆散佢哋唔係咁好，答應過畀佢哋一班人參賽，可能下屆都會畀2至3個人一組參賽。佢哋雖然年紀細，但係好優異係大熱門。（組合同單人對賽，怕唔怕引起爭議？）睇吓之後點，有啲人覺得分薄咗，想畀啲唔同選擇觀眾。（因為炎明熹同其他學員幫公司賺大錢，所以搞第二季？）唔關事，之前承諾咗搞，想栽培多啲新人，想繼續搞落去，視乎今年成績，但都有信心延續。（炎明熹等學員係咪幫公司賺唔少錢？）都OK，但佢哋都要讀書，以學業為重。今屆有好多參賽者視佢哋為偶像，所以嚟參賽。」問到星夢娛樂集團有限公司最近為何改名為Tvb Music Group（TMG），他表示不知道因由。