梅啟明聲稱被迫遷報警求助　梅媽火滾鬧：費事再嘥錢！

已故天后梅艷芳的母親覃美金（梅媽）早前登報與梅啟明脫離母子關係，事件擾攘多時，梅啟明日前突然報警，自稱被迫遷，指梅媽不知被人搬往何處，又指紀念館內阿梅的物品不翼而飛。消息稱，警方於4月26日晚上接獲他報案，案件列作糾紛處理。

梅啟明聲稱跟梅媽同住，不過梅媽昨日接受電話訪問時表示：「佢係咪傻？佢都唔係同我住。（佢話阿梅啲嘢唔見咗？）阿梅啲嘢係我嘅，究竟關佢咩事？我冇報警，我都唔知佢想點。」她承認已將梅啟明本來住的單位交還業主：「佢冇喺嗰度住，依家交番畀業主，佢又呱呱嘈，唔知佢想點，我都費事再嘥錢！」她直斥兒子唔生性，不是好老竇和好丈夫：「佢都使咗我好多年錢，佢遊手好閒，70幾歲人仲搞女人！」直言梅啟明找她只是想攞錢，所以不會接聽其來電，亦不會再理睬他：「我唔知佢老婆同個仔喺邊，個細路真係畀佢害死！佢兩公婆搵份工，搵個地方畀個仔讀書，幫到手我都幫，佢老婆都唔係好，佢又攬女人瞓覺，我唔會再理佢！」

出聲明為女友平反

而梅啟明昨日在位於北角的過千尺單位受訪，指租住了該處2年、月租4.8萬：「我老婆仔女、梅媽、姪仔同佢女友、2個工人同私家看護都住呢度。」他下月中就要遷出單位，但強調不是被迫遷，並再次指梅媽被人操控及擺布，據他所知梅媽已物色新居，惟他被蒙在鼓裏。他斥姪仔對他不瞅不睬，即使同一屋簷下亦互當透明。他指雖然報警處理，但警方只是備案，他不排除尋求法律意見。

他認為梅媽身邊人都有目的，全是錢作怪，指梅媽曾叫人去銀行提款，回來後卻發現不見了錢，懷疑有人手腳不乾淨。他又指阿梅紀念館內有物品不翼而飛，從歌迷口中得知是有人想另起爐灶。此外，他向記者出示聲明，為其泰籍女友平反，指女友對梅媽無微不至，但梅媽突然反面，全因受到身邊人唆擺，希望為女友討回公道。