《聲夢傳奇2》學員亮相　猛將如雲各具特色

無綫歌唱真人騷《聲夢傳奇2》今日舉行記者會，安排了23位學員會見傳媒，其中6位《聲夢JUNIOR》的學員包括Crystal（梁善知）、Caitlin（楊秉頤）、Charlotte(繆昀希）、Kiele（鄧曉殷）、Vici（莊殷玥）及Aster（劉芷君）以組合XiX名義參賽，參賽者中年紀最細的趙紫諾只有13歲，而最年長是29歲的港韓混血兒金永衡，亦有醫科生趙小婷、今屆藝訓班畢業生孫衣文以及專程由加拿大來港的江廷慧。

年僅13歲的趙紫諾表示父親是內地人，母親是香港人，自己在香港出世，就讀於國際學校，廣東話並不流利，受訪時全程以英文作答，問到比賽時若要唱廣東歌會否感輸蝕？她坦言：「我學緊廣東話，係有啲難度，我會盡力去應付。」雖然年紀輕輕，但她自言也有不少表演經驗。

港韓混血兒金永衡稱完全不懂韓文，作為年紀最大的參賽者，問到會否感壓力？他說：「冇壓力不過最初參賽都有諗如果輸咗畀個13歲咁點算，但之後發現佢哋個個都好犀利，所以就算輸都係心服口服。（同其他參賽者有冇代溝？）初時有少少，但好快就熟絡咗，佢哋成日開我玩笑叫我做Uncle，都有少少唔開心，我講笑咋，冇唔開心。」

孫衣文是2021年藝訓班畢業生，曾參與《開心大綜藝》，問到已入行的她為何仍參加比賽？她解釋：「我細細個就有歌唱夢，好鍾意鄧麗君同王菲，好想去圓夢，參加歌唱比賽想令自己更加全面。」

醫科生3年級的趙小婷透露不時會在社交平台上載自己的唱歌作品及視頻，一直希望可以在更大的舞台上嘗試，由於今年大學的課程相對輕鬆，所以就決定參賽，問到將來會否棄醫入行？她說：「我會盡自己能力見步行步，只要時間管理得好看似唔可能都可以做到。（家人支唔支持你參賽？ ）我自己比較多猶豫，佢哋反而好支持，對我嘅時間管理好有信心。」

XiX受訪時表示組合成立兩個月，暫時仍未選出隊長，問到會否擔心人多而鬧意見？她們表示：「暫時我哋冇意見分歧，如果有就會投票決定。（如果鬧交點算？）我哋唔會鬧交，我哋係好好朋友。」對於曾志偉稱她們是大熱之選，她們謙稱因為參加過《聲夢JUNIOR》而有較多人認識，但仍會努力學習：「我覺得我哋幾個人嘅優勝之處係令到個舞台更精彩，畫面會更豐富，而且我哋每個人都有唔同優點。」