約人出街食飯，有啲餐桌禮儀唔能夠唔識，其中一樣就係唔可以將對手肘放喺枱，否則會畀人話你無家教。話時話，手肘唔放得，咁一對豪乳又放唔放得呢？假如飯腳係個男士，相信佢唔止唔介意，仲會好鍾意，正如今年23歲嘅風吹惠，食飯時會將對I奶擺上枱，搞到好多男人都夢想能夠同佢撐枱腳，真係唔到你唔服！

身形健美

好多人都熱愛健身，男人如是，女人亦唔例外，甚至練出肌肉型身材，好似今日為大家介紹嘅風吹惠，就係小弟心儀嘅肌肉女。講真呢位日本寫真女優嘅顏值唔算好突出，但係身材勁正，同健美小姐有得揮，被寫真界稱為「獨一無二之倒三角11字腹筋奇跡BODY」，當中嘅「倒三角」係形容佢嘅上半身，原因係佢嘅膊頭比較橫，條腰又夠幼，而11字腹筋係形容腹肌紋路呈現11字樣！不過，講到風吹惠身上最誘人嘅部位，必定係嗰對I Cup巨乳！

備受注目

據風吹惠自爆，出道前係普通上班族，後來被藝能事務所嘅星探發掘，開始踏上寫真女優之路，正式同平凡而乏味嘅生活講拜拜。由於阿妹嘅體態實在太正，佢嘅寫真照吸引到廣大觀眾注意，就連佢喺社交網上載嘅生活照都引嚟網友熱烈討論，尤其係食飯時影嘅相。可能你會覺得奇怪，食飯又有乜好討論？當然係有原因，話說風吹惠每次食飯都不自覺將一對I奶放上飯枱，呢個動作要真係好大波嘅女仔先做到，難怪一眾網民嘅眼球都被佢吸引。

值得一提，風吹惠喺一次訪問中透露，希望未來可以效法偶像小池榮子，成功轉型做藝人，唔一定要靠晒個胸嚟搵食喎，希望佢唔會咁快封胸啦！