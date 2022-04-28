肉食女上身　色香味俱全

好色不分男女，有啲女人一旦發現心儀異性，就會好似野獸撲食獵物一樣，主動出擊，而男士遇着呢啲「肉食女」，往往難以招架，舉旗投降。正如以下介紹嘅四仔，全部都係以索女獵男為主題，佢哋專門向身懷巨大兵器嘅男士埋手，從而衍生出一幕幕色情、香艷、有味嘅畫面。

有大食大

肉食女有個特點，就係為咗餵飽自己，唔會扮矜持，見到自己鍾意嘅大隻男，定必主動色誘。好似呢套由Bang Bros Productions推出嘅《Diesel Dongs #39》，片中一眾脫星都對於兵器大嘅男士特別迷戀，因而令潛藏喺內心嘅獸性大爆發，搞出連場肉搏戰！影片搵嚟Eliza Ibarra、Gianna Dior、Krissy Lynn同Kali Roses參演，雖然呢4位人氣脫星嘅身材唔高，但擁有激凸上圍，加上一眾男脫星嘅巨大兵器，同埋導演用咗主觀鏡頭拍攝兼加插大量超大特寫，令視覺效果更為震撼。

口味極重

話明係肉食女，要令佢哋得到大滿足，身為床伴一定要有過人之處，呢套由Bang Bros Productions推出嘅《Both My Holes #1》，就透過最重口味嘅方法，話畀四仔迷聽，點樣招呼呢班慾火攻心、飢不擇食嘅色慾餓女。影片嘅卡士包括Whitney Wright、Marica Hase、Marley Brinx同Nikki Knightly，有睇過呢4位脫星演出嘅話，都應該知道佢哋係四仔界中不折不扣嘅淫娃，呢次聚首一堂，唔難想像作品嘅鹹度有幾高。特別一提，呢個系列嘅主題明顯係玩前後門齊進，口味雖重，但對好此道嘅四仔迷嚟講，能夠一次過睇晒4大淫娃嘅狂野演出，又點可能錯過呢？

精華套餐

肉食女喺情慾方面之所以咁進取，皆因佢哋好識食，要食就一定要食得好，所以喺食嘅過程唔會求求其其，往往追求美妙嘅體驗，情況就等於我哋去食西餐都想揀個舒適嘅地方。呢套由Porn Pros炮製嘅《Please Cum Inside Me #13》，講述一班靚女好鍾意喺夜場玩，唔止搵男人曳曳，仲會同姊妹分享，不過喺一次搵食過程中，不約而同愛上一個男人，令呢班閨密嘅友情受到考驗，究竟佢哋會唔會爭食爭出火？影片由Blake Blossom、Amber Moore、Skye Blue等多位巨乳脫星演出，個個都胸前偉大，當中又以Skye Blue嘅演出最令人印象深刻！