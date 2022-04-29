【是日通勝】

農曆三月廿九

壬寅年 甲辰月 壬子日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：交易、動土、嫁娶

忌：開渠、取魚

幸運方向：坐南向北

幸運數字：7、13、28、33

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：愛情運上升，單身者易博取心儀對象的歡心。

金牛座：悶悶不樂，卻不明所以，宜找朋友為你分憂。

雙子座：太計較細節，有可能讓別人對你的好感下降。

巨蟹座：一心一意為事業奮鬥，成功感可蓋過疲累感。

獅子座：財運開始好轉，但投資勿輕率，要保持審慎。

處女座：工作表現佳，卻招來閒語閒語，心情受破壞。

天秤座：拓展人脈的好時機，多出席社交場合有着數。

天蠍座：凡事有商有量，遇到困難時才不會孤立無援。

人馬座：別把不快的事放在心，聽歌有助帶來好心情。

山羊座：謀事一波三折，壓力大增，多用金色有着數。

水瓶座：運勢一般，易因高估自己的實力而犯下錯誤。

雙魚座：禍從口出！說話要經大腦，切忌口沒遮攔。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）馬 心情差

鼠：事業順利，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

牛：腦筋轉數快，做事效率高，表現受肯定。

虎：春風滿面，有異性向你示好，脫單在望。

兔：言語有些偏激，得罪人多，宜自我檢討。

龍：正財運佳，努力工作可換來豐厚的收入。

蛇：生活稱心如意，處理大小問題游刃有餘。

馬：是日沖煞，生活不太如意，心情也變差。

羊：事業處於動盪期，勿為一時失意而氣餒。

猴：運勢平穩，大小事務都按預定軌迹發展。

雞：人緣運欠佳，易與身邊人爆發口舌之爭。

狗：工作運不錯，宜再接再厲，可交出佳績。

豬：桃花旺，單身者有機會遇上合眼緣異性。

【暢所欲言】（玄學名師黃楚淇）

名字與桃花運息息相關

每個人都希望自己人見人愛，桃花朵朵開，但桃花也有好壞之分，好的桃花為正緣桃花，代表異性緣好、朋友緣好。不好的桃花就是爛桃花、桃花劫等，代表感情糾紛，因情色破財、惹出官司是非等。下面我們一起看看甚麼姓名筆劃的人易出現感情不順？

姓名筆劃：9、14、30

為人感性，嚮往浪漫愛情，遇到心儀的桃花會變得不理智，易吸引爛桃花，一旦身陷其中，想要抽身就有些麻煩了。部分朋友對於桃花來者不拒，容易因一時情迷而陷入情感迷局，惹來爛桃花纏身。

姓名筆劃：17、26

個性隨和，沒有主見，愛上不該愛的人機率非常高，容易受到周圍人、事、物影響，不自覺被外界資訊牽引，一點風吹草動就能使他們內心波動，因此建議要有主見及堅定立場，方可避免爛桃花。

姓名筆劃：22、34

追求與眾不同，喜歡刺激、好玩、有趣、新奇的事物，面對愛情也是如此，而且容易愛上與自身性情迥異、古怪神秘、裝扮奇異的桃花，被爛桃花迷惑的機率非常高。建議切忌為了一時的刺激與快感，讓自身陷入桃花困擾中。

姓名筆劃：10、40

追求優質的生活，重視物質。在愛情方面總是難以拒絕經濟雄厚、出手慷慨大方的桃花，很容易被迷惑。建議在愛情方面不可過度重視物質與外表而忘記內在的基本條件，否則會讓你爛桃花纏身。