李施嬅睇化爭視后　感恩患病見真情

李施嬅在《金宵大廈2》一人分飾3角，獲網民力推爭視后，但看開了的她對獎項順其自然，覺得演出贏得掌聲已經足夠。最近抱恙的她患病見真情，感激遇見未婚夫Anson。

李施嬅主演的無綫劇集《金宵大廈2》今晚（29日）大結局，她與陳山聰的「四角戀」命運今晚將揭盅，雖然她封口不願劇透，但預告大結局會有彩蛋。她在劇中一人分飾3個不同角色，分別是溫婉Ella、烈女Lydia及60年代精神科醫生，3個角色演得清晰分明，網民大讚她有視后級演技，指無綫實在欠她一個獎項。角色難度升級，問她可有信心憑《金宵2》競逐視后？她說：「冇諗喇，自己都放低咗，因為獎項控制唔到，順其自然，反而覺得贏到觀眾掌聲，比獎項更重要。」

施嬅因免疫系統出問題，停工多月接受治療，病情漸有好轉，除了找到好醫生治療，亦多得正能量爆棚的未婚夫Anson體貼「療心」，她說：「未婚夫畀咗好大支持，佢係正能量爆棚嘅人，覺得病咗就睇醫生去醫囉，畀咗我好多正面訊息，又陪我做運動，因為有段時間肌肉出現萎縮，要做運動增加番啲肌肉。」

患病見真情，感情自然有增無減，施嬅亦在低谷中加倍肯定自己遇見對的人：「自己真係揀啱人，大家係可以好長遠嘅，好感激遇到佢，當然佢都好幸運啦，識我之前冇諗過自己會結婚㗎，哈哈！」她認為既然已認定彼此，一紙婚書甚麼時候動筆已經不重要。