東方日報C1：電影導演助陣無綫　吳卓羲陳山聰加操做PTU

無綫精益求精，望劇集拍出電影感，近年不時找電影導演合作，而即將開拍、以PTU為題材的新劇，就找來電影導演羅永昌助陣。男主角將由陳山聰、吳卓羲擔任，他們互笠高帽，揚言會Fit爆上陣，至於女主角尚未落實，人選暫時有唐詩詠、龔嘉欣及何依婷。

無綫經常開拍紀律部隊系列劇集，不過PTU（警察機動部隊）題材就不算多，只有多年前的《學警出更》及《機動部隊2019》。據知，無綫6月底將開拍PTU題材新劇，由「TVB NEW WINGS」總監鍾澍佳親自監督，他透露為了令劇集更有電影感，專誠找來電影《PTU》的執行導演羅永昌助陣拍攝。

卡士方面，PTU當然要找演技全面而體能、身形Fit爆的藝人擔演，據知男主角敲定近期人氣急升、被推為今年「視帝」兼向來甚Fit的陳山聰，聯同近年主攻電影、睇得又打得的吳卓羲擔任。劇中他們飾演PTU沙展，當中有大量意想不到的槍戰、大場口動作戲份，絕對是非一般的警察劇集。問到其他「男精英」人選時，鍾澍佳坦言：「我哋仲挑選緊，想搵啲有型靚仔又健碩嘅年輕演員，今次返嚟想拍啲電影感強嘅劇集，呢個都係未來趨勢，之後會搵多啲電影導演同攝影師合作。」劇中還有2名女PTU角色，而無綫暫時還在挑選中，考慮人選包括唐詩詠、龔嘉欣、何依婷及戴佳敏。

陳山聰及吳卓羲受訪時互笠高帽，陳山聰稱吳卓羲「大哥」，對方即指他才是「前輩」。山聰說：「我啱啱收到公司通知，可以同卓羲合作當然開心，佢係我個仔嘅契爺嚟，而且佢依家主攻電影，唔係咁容易請到佢返嚟TVB拍劇！我10幾年冇同佢合作過，依家大家成熟咗，好期待，希望佢睇住我呢個細佬啦！契爺睇住我！」提到與羅永昌導演合作，他表示：「我未演過PTU，當然電影《PTU》有睇過啦，套戲咁出名！其實（新劇）內容、劇本我哋都未知，女主角係邊個我哋都未知！」身形甚Fit的他被問到是否要操得比現時更Fit？他笑說：「一定會死操難操，好在仲有時間畀我準備，我會以最Fit狀態同大家見面。羅永昌導演唔係拍電影根本合作唔到，咁難得鍾澍佳可以請佢返嚟拍，我已經好期待，真係要加倍努力。」

而吳卓羲近年主力拍電影，之前獲拍檔大讚動作戲出色。自從2014年《梟雄》後，他已多年未接拍無綫劇集，他受訪時說：「真係好多年冇拍TVB劇集，我只係知同山聰合作，其他嘢全部未知，操就一定要操啦！（山聰叫你睇住佢喎！）嘩！佢係我前輩，係都佢睇住我啦！」

唐詩詠同屬考慮人選

至於女主角方面，視后唐詩詠及龔嘉欣亦曾在劇集做過打女，尤其龔嘉欣於劇集《殺手》打得出色，獲一致好評，而唐詩詠之前在《鐵拳英雄》亦露過兩手。嘉欣表示與吳卓羲未曾合作，對於要演女PTU，她說：「如果監製揀我，都好多謝佢嘅信任，相信呢個組合會有新鮮感。拍動作戲冇問題呀！之前拍《四十二章經》都有練番，如果真係再拍（動作戲）都會再操番，練好啲體能，我冇演過呢類型嘅角色，覺得好有挑戰。」同是考慮人選的何依婷，早前曾入院做割腫瘤手術，她說：「我康復晒喇！不過未收到公司通知。」

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