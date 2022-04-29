背面全裸！葉詠瑤出寫真大玩「醉」索造型

模特兒葉詠瑤（YoYo）最近推出寫真集，當中有多個引死人的索爆造型，大晒Fit爆身材，而今次已是她第二次出寫真，為達到更佳效果不惜加長準備時間，由原本計劃去年聖誕節出書結果延期至今。問到拍攝概念，YoYo表示希望以唯美手法做出發點，主題是「Keep Me」，寓意大家可留住YoYo最美好的一面，講到拍攝難忘事，她說：「有一日喺船度拍攝，因為天雨關係足足改咗3次先成功拍到，仲有一個造型喺酒店度要拎住杯紅酒，因為我本身鍾意飲酒，又可以飲少少酒壯膽，結果一路影我一路飲，拍攝完我差唔多真係醉咗！」她透露書中不乏性感造型，為保美態每次拍照都全日禁食，當中更有一個露全背造型，挑戰自己性感尺度，拍攝時都感到害羞。

而善心爆棚的YoYo表示每賣出一本書都會捐出10%利潤予慈善機構，因為疫情關係，暫時只在網上公開發售，留待七月再看情況會否在書展上宣傳，問到第二次出寫真的心情？她謂：「當知道有機會出書，比第一次出寫真時更興奮。我每次拍攝時都懷住渴望嘅心情投入去演出，最終得到滿意嘅作品，叫做對自己嘅付出予以肯定，亦希望粉絲會鍾意。」