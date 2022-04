荷里活大導演占士金馬倫(James Cameron)日前出席年度大型戲院商活動《CinemaCon》博覽會,他於活動中首度公開《阿凡達》續集的片段,並公布片名將命名為《Avatar: The Way of Water》(暫譯:《阿凡達:水之道》),影片將於今年12月聖誕節檔期公映。而同時迪士尼亦在活動上公布《阿》首集將於今年9月23日作全球再度重映。有望經過重映後繼續鞏固影片影史上全球最高票房的地位!

《阿》於2009年12月全球上映,上映之後大受歡迎。成為當年全球賣座冠軍。影片曾兩度重映,其中去年在中國重映時更推高影片的票房數字至28.47億美元(約223億港元)反超漫威超級英雄賣座片《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)而重奪電影史上全球最高票房冠軍位置!