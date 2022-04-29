第17屆‧2022愛心獎現正接受提名

【營業資訊】本獎終選委員會梁愛詩主席總結第16屆‧2021評選成果時表示，「本屆8位得獎人行善規模更廣、助人範疇更全面。愛心獎如今聞名天下，召喚更多善心人，服務弱勢社群，體現大愛無疆。」

本獎自2006年創辦，甄選範圍由香港延伸到台灣、內地、全球華人地區，每屆甄選6-8人，16年來共甄選出海內外98位實至名歸的得獎人。本獎是當今唯一融合海峽兩岸三地的公益慈善獎項，第15屆‧2020年起在香港、北京、台北三地由鳳凰衛視協辦/製作，同步衞星連線舉行頒獎典禮，彙聚分布在世界各地的得獎人及華人公益領袖共襄盛舉。

現凡居住中國內地、香港、澳門、台灣，並持有當地永久居民身份證/全球華裔，不分宗教、性別、職業、年齡等，其愛心善舉符合獎勵標準，均可經推薦機構提名參選。

獎勵標準

(1)公益創新，慈善文明先行者。

(2)宗教領袖，慈悲度苦濟難者。

(3)愛心企業，心繫社會領導者。

(4)默默行善，匡正社會風氣者。

(5)濟困扶危，救助老弱無依者。

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