創造了「車K」環節　英國名嘴James Corden宣布結束清談節目

繼美國著名同志名嘴艾倫迪珍妮絲（Ellen DeGeneres）去年宣布結束主持19年的日間清談節目《The Ellen DeGeneres Show》之後，另一「英國過江龍」名嘴James Corden亦宣布將結束主持8年的夜間高收視清談節目《The Late Late Show》！

43歲的James近日被傳與哥倫比亞廣播公司（CBS）電視台續約1年，來年夏季他將會離開主持的節目。消息傳出後，他亦發聲明證實離巢。他說：「離去實在是一個十分困難的決定，因為我為這個節目感到非常自豪。我好慶幸可以續約1年。我一直認為我會做5年之後就離開。。。」而他昨晚（28日）亦在清談節目中哭着宣布離開節目，他說：「我有自己的消息分享，7年半前，我開始主持這個節目。改變了我人生。我愛它，我愛在此工作的所有人。我為我們所取得的成就感到驕傲。它已經超出了我最瘋狂的夢想。所以我今天很高興地宣布我簽了一份新合同。這只是一半的故事。而另一半是較悲哀的消息。我為節目簽多一年，而這亦會是我最後一次。」

多年來，James在節目中除了訪問了一眾名人紅星包括韓國男子組合BTS（防彈少年團）等之外，其團隊亦創作了兩個大受歡迎的環節包括「車K」《Carpool Karaoke》以及《From Crosswalk the Musical》，其中「車K」環節更變成一個獨立節目，邀請一眾歌手邊遊車河邊唱歌。該環節更連續3年在《艾美獎》勇奪最佳綜藝節目短篇環節。