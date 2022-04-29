南苑盆菜　100%圍頭味道

【特約報道】其實每個人的心裏都有一個三歲的自己，真的很掛念兒時的味道，尤其當搬離了老家，大家有了自己的小家，每天放工已經沒有了青紅蘿蔔豬骨湯在媽媽的飯桌上等著你，最感溫情的時候莫過於大時大節回到家裏與家人共享一大煲盆菜。

與專做盆菜的八鄉南苑的老闆傾偈，他一席話可算是一言驚醒夢中人，何解盆菜多年來都是我們聚會的桌座上賓，原來從小到大，食物縱然有所變化，但盆菜的味道始終不會變，一啖落肚 ，即刻就回到那個記憶中的小時候。

香港盆菜確是與眾不同，別樹一幟，八鄉南苑盆菜，其主料和配料仲多，且排放方式相對講究，用銀飾器皿盛承載，食客打開肚皮，層層尋寶～ 最值得期待便是八鄉南苑盆菜的家傳靈魂「炆豬肉」用上新鮮的豬腩肉，用在上13種香料烹調，用料上乘祖傳秘方，真正的圍頭味道，是要經過年月洗禮才有的好味道。

傳統圍村盆菜

炭燒大米鴨，圍頭豉油雞，本灣明蝦，沙井大好市，家傳炆上腩肉，醬油炆魷魚，特制靚魚蛋，蠔皇炆冬菇，本鄉荔甫芋，家鄉炆浮皮，普寜豆醬支竹，清甜蘿蔔。

極品圍村盆菜

原隻吉品鮑，一品瑤柱甫，花膠扣海参，炭燒大米鴨，圍頭豉油雞，本灣明蝦，沙井大好市，家傳炆上腩肉，醬油炆魷魚，特制靚魚蛋，蠔皇炆冬菇，本鄉荔甫芋，家鄉炆浮皮，普寜豆醬支竹，清甜蘿蔔。

清心素盆菜

脆炸素燒鵝，琵琶素雞，蠔皇素鮑魚，酥炸香芋魚，傳統素腩肉，油泡素魷魚，清炒素大蝦，蠔皇燴雙耳，蠔皇炆冬菇，本鄉荔甫芋，普寜豆醬支竹，清甜蘿蔔。