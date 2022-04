漫威(Marvel)超級英雄電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)即將於下周全球公映,而於首集中飾演奸角Brunette Zealot的英國女演員兼特技人Zara Phythian,日前被指控與老公Victor Marke合力性侵一名13歲少女長達3年,並拍下性虐過程。事後她們皆否認指控。

據知目前已經成年的受害者指她們於2005至2008年間,對當時年僅13至15歲的她性侵。警方在法庭向陪審員播放了這名受害女子的控訴內容,受害者表示,當時Zara Phythian已經是英國著名武術教練。首次性侵時,她被夫婦二人灌醉後,Zara迫她為其夫口交,之後她們更發生3P關係。Zara的老公更曾威脅她,如果向外洩露事件,就會把她的膝蓋打碎。事件曝光後,警方指出Victor Marke還涉及4項與猥褻兒童有關的指控。