梁朝偉身上Hoody　有錢都未必買得到？

剪了一頭利落短髮的梁朝偉Charm到爆，與妻夫木聰合照時表情俏皮可愛。眼利的Fans都一眼認到他身上的鮮黃色Hoody，是大熱山系品牌的設計。（互聯網）

最近日本男星妻夫木聰在社交媒平台Po出與梁朝偉在日式料理店共膳的照片，相中二人笑得開懷，狀甚愉快。由於後者罕有地出現在社交媒體上，而兩大男神又魅力無窮，所以合照一出即引起網民騷動。不過大家的焦點唔單止落在兩大男神的顏值，更被梁朝偉身上的黃色Hoody吸引。被眼利網民發現的這件醒神連帽衫，並非尋常衣物，而是出自山と道YAMATOMICHI。此日本山系名牌的單品，出名一件難求，就算有錢都未必買得到。今次男神潮物上身，真係令好多人流口水呀！

一件難求

相信好多山系服飾愛好者都知道，山と道YAMATOMICHI的服飾非常難買，原因之一是它在港暫時未有分店；其二是即使在品牌網店購買，服裝上架後都會很快沽清。而這個創立於2011年的品牌，之所以大受歡迎，全因創辦人夏目彰與夏目由美子兩公婆也同樣是登山愛好者，因此會結合用家需要和自身戶外攀登經驗，創作出時尚與功能性兼備的戶外服飾。加上每一件服飾均由人手製造，單品發售的數量也不多，因此一上架就經常極速賣斷市。

至於飯局中梁朝偉身穿的是品牌的UL All-weather Hoody，可在任何惡劣天氣之下穿着，無論是翻風落雨或日曬流汗都適合。因Hoody採用了獨特的無拉鏈設計，能減少了雨水滲入，配合Pertex Shield材質，比傳統的防水外套更輕盈無負擔。整個系列總共推出6種色調，售價為30,250日圓（約HK$1,819）。除了梁朝偉身上的黃色款外，還有低調的黑、藍灰、淺啡、海軍藍和鮮艷的橙色款可揀。不過目前官網上是Sold Out狀態，心動想入手就要再等等！

同場加映：實用工裝防水服

連男神梁朝偉都穿山系服飾，可見是今年春夏最熱門的穿搭風格。戶外品牌Columbia今季亦推出戶外服裝。全新的日版「ICONS」系列，給合時尚剪裁結與多項戶外專業技術而成，型格與機能兼備，啱晒山系愛好者口味。系列主打的Field Creek Fraser外套，胸前有兩個功能性大口袋，而且採用了Omni Tech防水透氣面料，跣水又快乾，適合戶外及日常型格穿搭。