星級煮意︱紅燒豆腐點先香口惹味　陶大宇教你絕密秘技

繽FUN星網新一輯煮食節目《星級煮意》又嚟喇!今集陶大宇繼續化身烹飪大師炮製拿手小菜，繼上兩集芽菜篇後，今集連轉一轉新口味，分享另一道經典菜「紅燒豆腐」。材料非常簡單，只需要豆腐，分量大約兩件便可，不過質地就需要挑選布包豆腐，否則一拿上手便很容易散開，而豆腐處理方面亦不複雜，於豆腐店買回家後，以乾布印乾豆腐表面水分，之後把豆腐「打橫一開四」切開，此厚度令豆腐較容易入味。

一切準備就緒就可以開火，基於豆腐比較吸油，所以落油分量多一點也沒關係，待油滾至起泡就可放入豆腐，謹記要逐片豆腐於鑊邊慢慢滑下，否則會被滾油燙傷，而煎豆腐方面也頗考功夫，盡量不時移動它，慎防黐底變燶，同時間把火調低少許，當感到豆腐兩邊逐漸變成金黃色後，便可加入沙糖、蠔油、生抽及老抽，由於老抽色澤深，為免把豆腐變成黑色，老抽分量千萬不要太多，當調校好一切後，再灑入胡椒粉及麻油，把爐火調至大火，並加少許水，待收乾水，即代表豆腐已把醬汁鎖定，如此一道簡單又Yummy的菜式便大功告成。大宇仲話如果想這道菜再香味啲，可以有個建議，大家不妨入去睇片學嘢！