網民摷舊片力證安芭律師竟然是尊尼特普粉絲

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）控告影星前妻安芭赫德（Amber Heard）誹謗案已進行第3周，安芭將於下周在庭上作供反擊。而網民近日就於網上公開一條舊片段力指安芭的女律師Elaine Bredhehoft是尊尼的Fans！

片段攝於2013年尊尼主演的電影《獨行俠》（The Lone Ranger）首映禮，片中一名在尊尼身後拍照的女Fans，外表與安芭律師十分相似，因而令不少網民認為她們是同一人！有「花生友」搞笑留言：「就連安芭嘅律師團隊都企喺尊尼呢邊呀！」另一網民笑指：「會唔會佢（律師）故意當豬隊友，令尊尼打贏官司呢？」亦有網民指「我相信佢絕對係為了見尊尼一面先答應安芭當佢嘅律師。」

另方面，慈善組織「美國公民自由聯盟」（ACLU）的顧問昨日（28日）作供爆安芭沒有遵守承諾捐350萬美元（約2,744萬港元）給組織，她只捐了135萬美元（約1,058萬港元），其中100萬美元（約784萬港元）是由馬斯克代為支付，2016年尊尼與安芭達成離婚協議，他支付女方700萬美元（約5,488萬港元）包括對方的律師費作為和解，她當時宣布全數捐出兩間慈善組織分別是洛杉磯兒童醫院及ACLU。