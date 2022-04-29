同媽咪食餐好　大擦矜貴中式美饌

和屋企人過節或吃晚飯，中菜很多時都是首選，大廚們利用矜貴食材，炮製出色香味全的菜式，除了適合和家人分享，還有些是特別為媽媽度身訂造的滋潤佳餚，讓媽咪在母親節，窩心又滋補。

滋補養顏

平日媽媽照顧頭家咁辛苦，邊吃邊補最是十全十美。金鐘香港JW萬豪酒店米芝蓮一星中菜廳萬豪金殿於5月8日推出4位起的8道菜午市套餐和9道菜晚市套餐，午餐有多款點心和小菜，晚餐菜譜有天籽蘭花響螺燉花膠、龍蝦粒蟹肉焗釀蟹蓋、南非吉品鮑魚伴鵝掌、萬豪脆皮炸子雞、翠田種玉和萬豪荷葉飯，最後以椰汁桂花蘆薈拉絲雪燕和金菊桂花果凍作結。自選菜譜亦有很多滋補的菜式，總有一款合媽媽要求。

多時日選擇

除於母親節正日慶祝，有餐廳推出的主題套餐亦會供應一段時間，讓繁忙的香港人彈性處理。佐敦Eaton HK米芝蓮一星食府逸東軒於4月29日至5月8日推出午市及晚市供應的9道菜母親節嘗味套餐。當中包括蜜汁叉燒、一口花膠湯、香酥元貝伴明蝦球、十頭鮑魚扣婆參、鮮胡椒蒸星斑球、頭抽生浸走地雞，最後以鮑汁荷葉飯和冰花雪耳燉萬壽果作結，最啱不想和人迫的各位。

私房菜發辦

如果巴絲打的摩登媽咪喜歡精緻中餐，甚至是點心或廚師發辦的話，旺角東帝京酒店的中菜概念餐廳「獅房菜」或許是摩登媽咪杯茶。由區域中式廚藝總監江肇祺師傅帶領團隊坐鎮，用上矜貴及時令食材，包括鮑魚、M5和牛、松葉蟹等創作出「獅房‧發辦」（菜式會不時更改，亦可應客人要求而設計），帶來不一樣的節日滋味。如果想午膳慶祝，食府於母親節期間就有有兩款「獅房‧午宴」供選擇，分別是「花膠‧和牛」和「松葉蟹‧龍躉」（需1天前預訂）。前者有極尚六頭鮑魚酥、姬松茸螺頭燉花膠、蝦籽關東遼參絹豆腐、M5和牛‧封門牛柳卷、濃湯紫菜鳳冠水餃和甜品的杏汁百合燉桃膠‧五仁核桃酥餅。後者最啱海鮮迷，有中菜廳招牌的厚切貴妃黑豚叉燒及桂花酒香瀨尿蝦餃、清燉姬松茸圓肉苦瓜茶、松葉蟹北海道牛乳、香葱鮮菌燒龍躉鰭等；總有媽咪心水之選。

應季蟶子入饌

每個地方都有地道的當造食材，用來炮製時令美食，風味加倍。新加坡福建餐廳莆田在4至5月推出多款當造的哆頭蟶菜式，如辣炒蟶子、紅菇蟶湯和福建老酒焗海蟶等，因應母親節和父親節，餐廳由現時至6月19日推出2至10人的雙親節套餐，除白切羊肉、一品花膠海參煲、清蒸黃花魚和脆皮蒜香雞等菜式外，還特地加入哆頭蟶的菜式讓客人選擇，若客人提前預訂星期一至四的母親節套餐並付訂金，可享88折優惠。

海鮮盛宴

很多媽咪都喜歡中菜，猶其是年紀稍長一點的，而尖沙咀金域假日酒店的龍苑中菜廳，為了迎合不同口味的媽咪而推出兩款母親節套餐，分別是4位用的片皮鴨套餐、每位8道菜的龍蝦鮑魚套餐（兩位起）。前者有半隻北京片皮烤鴨、原盅燉響螺湯、百花炸釀蟹鉗或蒜香美極牛柳或菠蘿咕嚕肉、西蘭花榆耳蝦球等；而後者就啱晒喜歡海鮮的媽咪，菜式有香草焗開邊美國龍蝦、蠔皇扣原隻鮑魚伴玉掌、鮮拆蟹肉燴燕窩羹、紅燒 BB乳鴿及脆皮燒腩仔拼黑豚叉燒等，非常豐富，可以畀媽咪放縱一回、大擦一頓。

豪鋸吉品鮑

除了燕窩和花膠，名貴鮑魚也是宴會的主角。香港麗思卡爾頓酒店米芝蓮二星食府天龍軒於母親節當中推出吉品鮑魚6道菜盛宴。師傅選用南非青邊吉品鮑魚，品嘗完頭盤和拉絲雪燕龍蝦湯後，就有28頭吉品鮑魚伴花菇，鮑魚質感鮮甜有咬口，加上傳統鮑汁和厚身花菇，啖啖滋味。另外還有青尖椒蒜片爆和牛、臘味花膠燴糯米飯，以及椰漿香芋紫米露配酥皮蛋撻，開心又滿足。