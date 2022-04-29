GL8旗艦概念MPV　智能豪華移動茶居

為迎接自動駕駛時代的到來，各大車廠都紛紛為此做準備，包括以不同車型為基礎設計出充滿前瞻性的未來出行概念車。通用汽車集團旗下的Buick汽車品牌，較早前便發表了一款配備可發光玻璃「水幕」車頂及活動式茶几的概念MPV— GL8 Flagship Concept。

嚴格來說，GL8 Flagship Concept 是由美國通用汽車集團(GM)和上海汽車集團共同在上海開設的泛亞汽車技術中心負責操刀，並以旗下的MPV旗艦車型GL8 Avenir 為基礎而設計的未來旗艦豪華概念作。在整體設計方面，團隊將山、水及梯田等自然景色透過不同設計手法意境化，同時注入閑逸的泡茶品茗生活態度，將車廂打造成豪華移動茶居。

藍與銀配搭的雙色車身，帶有一條由頭冚出發貫穿兩側的砂金腰線，配上波浪紋格柵設計的面罩，及以石頭落入水中激起的波浪為設計靈感的22吋低風阻輪圈。為令車廂空間感變得更Open，起用大型電趟門及無B柱設計，腰線以上全以玻璃覆蓋，帶來極致開揚和廣闊視野。「水幕」般的玻璃天幕頂，還會發光，透過反射的光效營造既虛幻又奢華的時尚未來感。

車載先進智能感應啟動系統，透過身份識別激活即可。中控台僅配備採用Free Form 技術的30吋圓邊 Retina觸控顯示屏幕、可伸縮軚環及呈現「梯田」紋理的3D打印飾板，極盡簡約。偌大的車廂，採用4座位布局設定，前排兩座椅採用零重力設計，並且可前後移動。後排則採用兩座位梳化椅連可移動及旋轉的中央茶几設計。每張座椅均具有靈活調節功能和可伸縮腿部支撐，讓座上客可在最舒適和放鬆的狀態下休息。

在自動駕駛模式下，軚環會自動縮進中控台，以提供最大車廂空間，更可將前排轉向後方變成與後排對座及將茶几轉移至「中場」位置，變成一個可歎茶和對談的專屬空間。配合Buick自家的Quiet Tuning高效靜音專利技術和動態空氣循環系統，確保在旅途中任何時刻都提供寧靜及空氣潔淨的車廂環境。此外，車上還配備VR系統，讓每位乘客都能突破空間界限。