【特約報道】政府之前禁止多個行業營業，包括美容業，在這段期間無得做機、無得按摩、無得去街，天天留在屋企，食食食、煮煮煮，所以我都肥了、腫了。不止我自己，我發現很多朋友居家抗疫後，不止出現抗疫疲勞，更跟我一樣有「抗疫肥」，小肚腩凸了出來。有些朋友說：「健身室又唔開，美容院又唔開，肥係正常，唔肥先唔正常呀！」

現在各行各業已經復工，是時候要的起心肝踢走抗疫肚腩，做好以下程序，才能夠好好的維持體重。

第一，每天要習慣空腹量體重，只要發現肥過3磅，就要積極採取行動；

第二，堅持浸浴或泡腳，促進血液循環；

第三，每天按摩暢通淋巴；

第四，進行唐安麒宇宙飲食，一定要每星期一至兩天全菜日、多喝促進排宿便的排毒酵精。

謹記！不是吃得少就能瘦、不是狂做運動就能瘦，一定要先排毒、健康飲食、調理體質！

居家抗疫時每日不停亂吃東西、增加外賣次數、在疫情緩和時報復式外出用餐，會加重腸胃負擔。人體要完整地消化食物需要24至72小時，食得雜而食得多，會減慢排泄和代謝，未完全消化的食物、有害菌及廢物，就會堆積在大腸內，出現腐爛、產生毒素，形成小肚腩！有研究發現，每人腸內積聚了約6至13磅宿便！酵精亦即高濃度酵素精華，經發酵後極易被人體分解和使用，有效幫助消化、增強代謝、清除黏附於腸道壁的頑固宿便，大吃大喝後腸胃脹脹，喝酵精能加速消化。配合我設計的唐安麒宇宙飲食，每星期至少有兩天吃全素菜，多生吃蔬菜水果，將稻麥澱粉和肉類分開進食，讓身體多吸收酵素和纖維，促進腸道蠕動，很快會有大量排便的情況，是排毒現象。

除了透過大、小便排毒，人體還有一條重要的排毒途徑，就是通過毛孔出汗。居家抗疫少郁動少流汗，加上正值春天，人特別易濕重肥腫。中醫學說指「汗為心之液」，來源於血，作為人體最深層廢物的血液垃圾，如未能透過流汗排走，會造成毒素積聚，令血液運行不暢，容易凝滯，氣不通則痛，血不通則腫，出現水腫、頭痛、肌肉及關節疼痛。可每星期做兩至三次、每次15至20分鐘的浸浴，在37至42度的熱水內加入4湯匙粗鹽，熱力可加速排汗，流汗不但能調節體溫，更能幫身體排出毒素和減壓。

每晚洗澡後，亦要揉按和拍打三窩，亦即腋窩、肘窩以及膝窩，這三個窩是經絡密集的部位，就像身體的排毒渠口。拍打按摩能紓緩皮表，起到調節氣血、散瘀祛毒等效果；揉法輕柔緩和，能促進血液循環、調理整體經絡。如按下去會痛會硬，那就是堵塞的位置，需用指腹按揉，進行紓緩疏通。如三窩堵塞得嚴重，或本身脂肪層較厚，難以單憑人手疏通，我建議請有經驗的經絡按摩師，或是透過高科技儀器療程，幫你疏通這些部位。

先排毒，後減肥。居家抗疫身體積聚大量毒素，令血液循環較差，形成「陰性體質」，亦即「虛胖」。乖乖做足以上幾點，排乾淨毒素、補充酵素、調和五臟，再做儀器、浸浴來促進血液循環，水腫立即消散，抗疫肚腩快速消失絕不出奇。

《$2,988急救抗疫肥組合》

10日急救抗疫肥療程組合包括6項高科技儀器療程，幫你將背肉、副乳，歸位胸前；同時將腰側Call機肉、手臂拜拜肉收緊；將大腿難減脂肪燃燒，10日輕鬆塑造玲瓏曲線。高達98%參加療程客戶可達到預期效果！

唐安麒美顏瘦身專門店

香港

銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心3樓及4樓 2890 2198

九龍

尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心6/F 2366 2318

九龍灣宏開道16號德福大廈21樓04-05室 2997 3886

新界

沙田石門安群街1號京瑞廣場2期18樓全層 2156 2999

屯門屯喜街2號柏麗廣場1501室 2440 6188

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。