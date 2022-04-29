湯洛雯低胸梳化激戰黃子恆　唔敢同馬國明解釋！

myTV SUPER踏入6周年，推出以玩弄財技、創富為題材的原創劇《OPM》，今日（29日）舉行記者會，一眾劇中演員包括：黃庭鋒、湯洛雯（阿湯）、姚宏遠、蔣志光及張寶兒等現身電視城為劇集宣傳。首次擔任男一的黃庭鋒被問到感受時説：「都有壓力，因為接咗劇本半個月時間就要投入角色，同阿湯有好多情感好深嘅場口。」身旁湯洛雯則坦言最難是劇中運用大量金融名詞：「自己完全唔識經濟、股票，但佢（庭鋒）就由零開始教到我明，講到好似教科書咁，好有信心同説服力，同埋佢好犀利記好多對白。」問到庭鋒是否財經高手，他笑言：「真係唔識，監製Casting嗰陣就係想搵個完全唔識嘅，好彩我真係唔識啫，哈哈！拍完10集好似上咗個經濟課咁。」

飾演母親的湯洛雯，於劇中因大學時期年少無知導致懷孕及被迫結婚，婚後卻因丈夫冷待她，令她決心要重返社會追回錯過的一切：「劇入面大部份都係講我出返嚟識到呢班人之後嘅事情，做媽咪情節唔多比較舒服，反而後尾要着得比較性感，又要低胸，唔似我嘅嘢，有一場同黃子恆有場好激情喺梳化嘅，我唔敢睇呀，哈哈。（驚男友馬國明嬲？）我自己都唔知係點，點解釋畀佢聽，哈哈！通常拍呢啲都會同佢講，大家都唔係好介意嘅，佢都知道我尺度，着低胸少少都驚走光，但劇情要晒事業線，所以要揀啲好低胸嘅衫，拍完燒晒啲衫。（自己燒定畀人燒呀？）自己燒，哈哈！」

全套10集《OPM》已於今日中午12時於myTV SUPER的myTV Gold專區上架，海外觀眾亦可於TVB Anywhere Original專區收看。