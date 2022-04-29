馮允謙因疫情打亂婚期　雲浩影出新歌直言恨開騷

歌手馮允謙(Jay Fung)和雲浩影（Cloud)今日（29日）出席銅鑼灣舉行的活動，Jay Fung提到昨日推出的新歌《Freakin' Nightmare》，是1月爆發第5波疫情時創作，數盡疫下生活百態，他透露疫情打亂演唱會的時間表，由3月延至7月舉行，同時也打亂了他與加拿大圈外女友的婚期，他說:「有諗過結婚，2020年已經諗過，點知爆疫，今年1月諗住可以放假去做，點知又爆，7月要開騷，要等完咗騷先。（拖咁耐得唔得？）唔知，我哋視像傾偈時佢都有問我幾時結，拖住先，儲住錢先，做好男人本分。（有冇定限期？）限期係上年，已經過咗，不過我好錫佢，會落力儲錢。」他表示希望女友能來港欣賞演唱會，不過女友剛轉了新工，時間未必能抽空。

他又表示好想身在加拿大的屋企人可以前來捧場，仲話：「佢哋都考慮緊，始終因為疫情，上次我做騷，屋企人嚟到坐第一行，見到佢哋我好安心。」他表示疫下舉行演唱會，要保持社交距離關係，座位只能開放一半，期望能夠進一步放寬至75%入場，能夠加場就最好。而近日他亦開始積極操fit自己，除了為應付四面台演出需要更大體能，也要保持健康不能病倒。

而雲浩影就透露5月將推出新歌，現正忙於錄歌，更表示未來會有大膽新嘗試，但就否認是拍寫真。而是音樂上的創新，她就直言恨開騷。在旁的Jay Fung對她笑說:「你應該唔使等咁耐。」Cloud就講笑:「我諗十年我等唔到，男仔Keep得好啲，我驚有皺紋。」隨後自焉要做Jay的嘉賓，不過她又講笑:「但係你請親都係重量級。」