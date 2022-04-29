向媽媽表達愛很美！六福珠寶消費券購物攻略

【特約報道】母親節即將來臨，是向媽媽表達愛意的好時機。六福珠寶為你精心挑選「愛很美」系列18K金鑽石首飾，讓媽媽更添一份美艷動人的光彩。

六福珠寶現誠摯獻上一連串優惠：凡於六福珠寶使用消費券，可以半價購買指定首飾；即日起至5月26日，惠顧鑲嵌類珠寶首飾貨品最高可享超過40%現金回贈、指定黃金首飾工費全免、指定珠寶首飾送$200珠寶購物券及指定黃金首飾低至6.5折；成為鑽石級別會員後，購物即享2倍積分！

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母親節禮物窩心精選：「愛很美」系列鑽飾

母親無私的付出，讓愛變得很美。在這別具意義的日子，送上六福珠寶「愛很美」系列18K金(白色)鑽石首飾，表達對媽媽的愛。「愛很美」系列鑽飾配以「放閃車花」工藝，將主石的視覺效果倍增，令鑽石的光彩加倍閃爍，如同媽媽的愛一樣閃耀動人。

*優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

*如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權，並有權隨時修改條款及細則而毋須事先通知。