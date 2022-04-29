相隔5年出新碟！Psy難忘同SUGA合作：好似年輕時嘅我

韓國神曲《江南Style》的44歲男歌手Psy今日（29日）推出第9張大碟《PSY 9th》，是他相隔5年再出碟，他下午現身發布會，介紹新碟及分享製作時發生的難忘事。

今次專輯找來男團防彈少年團（BTS）成員SUGA參與創作，成始境、Heize、Crush、TABLO及女團MAMAMOO成員華莎亦有份獻聲，而秀智則有份拍MV，Psy指自己已出道多年，認為最危險的事是對自己滿足：「安於現狀就是代表會過氣，必須不斷與年輕的音樂人分享能量和感覺，才能讓自己不會變得老套。」

他指主打歌《That That》是由他與SUGA包辦曲詞和監製，更是對方主動聯絡他提出合作：「他說寫了一首很適合我的歌，想把這首歌給我，我聽到伴奏之後覺得非常喜歡，那時候我剛好很想要一首拉丁風的舞曲，恰好碰上這首歌，好感謝他主動踏出第一步。」他又指與SUGA寫歌時感受到對方的熱情，彷彿看到年輕時的自己，拍MV時他也跟着SUGA落力跳舞：「我那時候很努力練習，請來了後輩跟我拍MV，我當然不能隨便跳，所以更加投入去跳了。」

曾憑《江南Style》紅遍海外的Psy又謙虛地指當年他是紅歌不紅人，認為BTS與BLACK PINK才是真正在外國受歡迎：「他們正向着正確地方向走，BTS還替我實現了在Billboard排行榜稱冠的夢想，我真的很為他們高興。」

至於歌曲《Celeb》是由秀智擔任MV女主角，歌曲是於2019年製作，MV亦早於當時在演唱會播放，但歌曲到現在才真正公開，Psy說：「拍MV時我們足足跳了3日舞，但歌曲到現在才面世，想在此向秀智說聲謝謝和對不起。」