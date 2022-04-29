本日日本：對抗炎夏！新一代手提風扇有幾勁？

迎接夏天，相信大家都必備手提風扇，出街時便可輕鬆降溫。近年來手提風扇不斷推陳出新，除了功能提升，款式更打破了固有框架，無論設計及Size都有驚喜！日本有雜貨品牌今年便新推出一款筒狀設計、能整個放在掌心的迷你風扇Pocket Fan，讓你可低調地吹吹風。同期還有勁方便的免提盒子款式、及扇葉參考飛機渦輪引擎的小風扇，想清風送爽話咁易！

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超級輕巧 一手掌握

對於女士來說，手袋已經夠多瑣碎物品，手提風扇當然愈細愈好，Spice of Life推出的Pocket Fan便滿足上述要求，賣點係外觀採用筒狀設計，直徑及高度分別為6.4cm及4.5cm，重約108克，單手便可將整個風扇輕鬆掌握。此機是多葉片風扇構造，扭開蓋子便有涼風從風口位向橫吹送，風力強兼夠靜，並可避免拿着有手柄的手提風扇般招搖注目。風扇後有圓環，可套上手指防跌或掛於手提袋上方便攜帶。充滿電可使用2小時，有灰藍、黑及白三色選擇。每個售¥2,640（約HK$164）。

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簡約盒子 免提自在

要數風扇設計同樣破格的，還有電子產品品牌Elecom新出的FAN-U224系列。外觀像扁平盒子兼看不到扇葉，原來採用透過頂部隙縫向上送風的設計。機身重122克，使用方法有三種，分別係繫上帶子掛在頸上、用夾子繫在腰帶上或放於桌上，想出街時免提享受涼風的話便十分合適。此風扇設有三度風速調節，充滿電可連續便用最多3.5小時，透過機身的LED燈可顯示充電中或剩餘電量，也可連接行動電源使用，有薄荷綠、深藍、粉色和白色供選擇。每部約售¥3,270（約HK$203）。

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渦輪式設計 風力強三倍

一看Gloture新出的GeeCooler手提風扇，就知是不少女士的心頭好。採用了一般的手柄設計，但外觀小巧時尚，有白色及粉紅色供選擇，加上長度跟手機差不多，放入手袋綽綽有餘。雖然Size偏細，但運用了與飛機渦輪引擎相同的原理製作，輸出的風力是傳統小風扇的三倍，絕對不遜於座枱風扇。有三段風力調節，可以放在枱上或手持使用，使用的18650電池壽命較一般充電池長，相當襟用。售¥4,900（約HK$304）。