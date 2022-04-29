林泳淘「炸爆」廚房要老公執手尾　自揭要靠酒精減壓

藝人林泳淘今晚（29日）作客好友林希靈主持的香港開電視節目《疫境中的餐桌》，席間除了向星級名廚張錦祥（Ricky）和藍帶廚師蔣怡（Coco）偷師，還分享了與老公林卓立的生活趣事，她更笑言「新手人妻」需要酒精減壓，現場笑聲四起！

茹素10年，林泳淘不時在社交平台分享素食餐盒，因而被Ricky和林希靈大讚煮得，對此，泳淘笑指不敢當：「我係BB級，我煮嗰啲係師奶、阿媽菜式。」這位「小廚神」也透露因為愛吃意大利飯（Risotto）而經常下煮，還即場分享煮食小貼士：「我鍾意洋蔥爽脆口感，所以炒一炒就會拎起，最後先放返入去，因為炒得太耐會腍晒。」不過提到烹調意大利飯必備的白酒，泳淘隨即搞笑自揭愛酒一面：「平時我會加2次白酒，因為我驚啲酒味冇晒、揮發晒；你知啦，有陣時兩公婆都需要啲酒精，哈哈！」

除了Ricky主理的「牛肝菌鮮菇意大利飯」，今集Coco也為了「食肉獸」林希靈炮製高蛋白高營養的「零脂肪脆脆炸蝦配海膽醬」，主打以烤焗代替油炸，既保留香脆口感，又確保零油份冇負擔！泳淘也笑言此舉一定深得老公歡心：「佢一定好欣賞（非油炸），因為我平時超鍾意食炸嘢，仲會炸到廚房周圍都係油，每一次都係我煮佢洗，哈哈！」