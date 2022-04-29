【Zac玩Zac食】親手整烘焙品氹「皇太后」

雖然防疫措施放寬，但母親節帶老人家去咁多人地方食飯都係有啲險，所以我就報咗呢個位於灣仔一家本地唐餅店開設的工作坊，親手整蘋果酥畀「皇太后」（編按：作者對母親的尊稱），然後仲可以攞咗啲LINE FRIENDS紀念品自肥，哈哈！

這個由餅家與LINE FRIENDS攜手合作的期間限定蘋果酥課程，由專業導師教授，親手參與整個過程，包括拌粉、食材處理、印模等。蘋果酥外皮入口鬆化，內裏的蘋果蓉甜而不膩，果香濃厚，再印上乖巧的BROWN及CONY，親手送給母親，讓她知道她也是我眼中的「Apple」，佢仲唔冧爆！

母親節送鬱金香是常識吧！但係鮮花快謝，不如參加母親節限定嘅「鬱金香曲奇」課程，做12朵造型精美又食得嘅鬱金香，而且仲有3種口味，包括是士多啤梨、朱古力和杧果熱情果。外層花瓣係香脆的貓舌餅，分別加入士多啤梨粉、可可粉及南瓜粉製成，而餡料是新鮮製作的意大利蛋白奶油霜，分別加入士多啤梨朱古力、70%黑朱古力、杧果蓉及熱情果蓉，朵朵造型精巧、散發清甜香氣，必定會令母親眉開眼笑，甜入心扉！

工作坊課程每班限8人，為確保大家保持適當距離，額滿即止，想為母親製作驚喜，記得早啲上網預約適合你的課程時間喇！

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Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

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-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

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