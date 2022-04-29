許廷鏗沖涼被迫視像聽欣宜唱歌：呢條女黐線！

歌手許廷鏗（Alfred）今日（29日）34歲生日，現身深水埗潮店當一日店長，並順道宣傳新推出的黑膠碟，有大批粉絲帶同蛋糕唱生日歌為偶像慶祝，他表示之後會到附近的餐廳陪粉絲享用限定生日餐，笑言有癮起，可能會一展歌喉。

提到好友鄭欣宜（Joyce）在社交網甫出2人視像對話截圖，Alfred當時正在沖涼，他其後在網上還擊：「黐線！呢條女！明明我已經講咗我沖緊涼，都逼我一定要聽！癲！」他解釋今早欣宜逼他開視像，原來是唱生日歌為他慶祝，他說：「Joyce畀咗個驚喜我啦！我沖緊涼，佢Cap咗我圖，佢就化晒妝靚女樣。（你就濕晒頭？）好彩未洗濕個頭，不過識咗佢就已經洗濕咗頭，佢唱生日歌畀我聽，好多謝佢，不過佢將我素顏個樣放上網。」

他透露因宣傳新歌，與欣宜的生日飯要延期至5月中才能應約，提到生日願望希望可以盡快不用戴口罩，希望大家可以舒展身心，抖抖氣。問他是否想盡快有拖拍？他說：「唔拍住，真係冇時間，邊個唔想有個伴，但拍拖我擺喺幾低位置，兒女私情放埋一邊。」

談到新碟是其自組公司後第一個作品，碟名《2021》原定去年推出，現在有倒敍感覺。他表示碟內的8首歌的歌詞內藏密碼，希望歌迷能聽到這特別的聲音。由於新碟每張有編號，其中代表他生日的「0429」已被他私有化，透露家人今早都專登來買碟支持：「我有個牙醫同學的護士就買咗0323，係我第一個紅館騷嘅日子，一生人可能得一次踩紅館機會，都有諗過珍藏。」