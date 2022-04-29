鄧月平Deep V解放36F驕人身材　公開瘦身不瘦胸秘訣

擁36F出眾身材的「宅男女神」鄧月平（Larine）自組工作室後工作不斷，她今晚（29日）於尖沙咀為廣告進行拍攝，為工作近期成功減磅的她，穿上一襲超Deep V白色晚裝現身，盡顯驕人身材，她興奮説：「好開心，因為係公司成立後我哋連埋製作嘅第一個廣告，導演、化妝師同攝影師都係一直合作開，加上減咗肥，所以今次拍廣告更加有自信，導演全日都讚我狀態好好，所以都好期待廣告出街。」（減肥冇令上圍縮水！）我覺得依家體態幾靚，幾鍾意依家嘅精神狀態同體態都幾好。」

她又分享自己減肥小秘訣，指意志力固然重要，再加上以穴位埋線作幫助，她說：「你平日做運動時會運動埋某啲穴位，做穴位埋線（即針灸的一種）可以刺激穴位，令肌肉長期都係做緊運動嘅效果，我同拍檔試針試藥咗1年啦！」曾經為電影增肥的她，坦言想再更瘦，令自己時尚感更好。

環保係大趨勢

今次廣告主要介紹類似電子卡片，她表示很欣賞其夠環保：「我哋依家要行喺最前同最潮嘅方向，環保一直係大趨勢，依家喺網上平台一『嘟』就已經可以交換好多唔同人嘅卡片，而今次廣告都挑戰咗好多唔同造型，有元宇宙亦有清純Look等，我經理人近排都密密幫我接Job，佢話趁我狀態Fit做多啲嘢。（狀態Fit搵銀多咗？）咁一定嘅。」