高飛車索女　甘願被征服

日本AV界形容一啲態度囂張、氣勢凌人嘅索女，就稱之為「高飛車」，由於佢哋往往得罪人多，稱呼人少，搞到犯眾憎，結果惹嚟戰鬥力強嘅猛男向佢哋報復，喺床上狠狠地教訓一番，真係大快人心！

有仇報仇

喺Madonna出品嘅《解除商務談判的後顧之憂無限中出》中，打工仔貴史出差去到客戶嘅公司洽談合作，對方嘅女主管金谷宇乃雖然身材豐滿又有幾分姿色，但係氣勢凌人，又講嘢寸寸貢，仲對貴史百般刁難，結果搞到合作傾唔成！貴史離開之後就愈諗愈扯火，於是夜晚走去幫襯陪浴店降吓火，點知竟然發現宇乃原來暗地裏做陪浴孃，今次佢梗係有仇報仇，先要求阿妹提供口舌服務，再埋玩毒龍鑽，之後更加喺吹氣床墊上激戰連場，仲要打真軍兼中出收場！咁都未算，貴史仲威脅宇乃答應之前傾嘅合作，否則就會爆響口，今次真係乜仇都報晒喇！

酒店圍攻

喺Dreamticket推出嘅《空中小姐in脅逼套房》入面，久留木玲表面上係一個待客有禮嘅空中小姐，但係一擰背對住班同事就黑起塊面又吋嘴，仲恃住自己又靚女又成日畀人讚賞而睇人唔起。有一日，玲妹去到酒店房休息，點知一入到公司安排畀佢嘅房間後，就見到有幾個男同事在場，更加嚟個霸王硬上弓，仲拎出各種情趣玩具如震棒、震蛋及乳頭夾等嚟招呼玲妹，搞到佢一方面飽嘗快感，一方面亦大感屈辱，不過佢好快因為快感衝擊而理智漸失，沉浸於無間斷嘅高潮當中！

寶刀未老

片廠JET映像推出嘅《便利店總部之女人 9》，講述推川悠里係便利店集團嘅女主管，經常會去到分店巡視業務，呢日佢就去到由中年大叔吉川主理嘅分店，由於悠里要求太高又惡死，搞到吉川嘅懦弱拍擋娜娜嚇到病咗，因而令吉川嘅工作百上加斤，所以之後悠里又再嚟指指點點嘅時候，吉川嘅怒火瞬間爆發，捉佢入休息室嚟個霸王硬上弓！吉川寶刀未老，舌技、指技同床技都相當精湛，加上怒火中燒令佢雄風大盛，結果成功將高竇嘅悠里征服！亦因為咁，悠里經常去搵吉川，享受到強烈嘅激戰快感。

簡評

其實做人唔需要太囂張，搞到自己畀人討厭就唔好啦！而今次為大家介紹嘅高飛車系列作品，就反映出做人太寸會有咩下場喇！喺3部作品中，本仙最鍾意金谷宇乃主演嘅《解除商務談判的後顧之憂無限中出》，原因係宇乃韻味濃郁，而且身材豐滿圓潤，表演陪浴功夫特別好睇，而且作品仲有故事鋪陳，睇到受咗氣嘅打工仔男主角終於可以征服高竇嘅宇乃管，仲要狠狠地中出收場，真係可以話吐氣揚眉，令人睇得零舍開心舒暢！