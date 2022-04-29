天使鬥魔鬼　邊個最啱睇？

有人話仙氣足以令男士心跳加速，亦有人話乳不巨何以聚男人心，究竟係仙氣女神迷人啲，定係魔鬼身材更加誘惑呢？今次就搵嚟仙氣迷人嘅Shae Snow，同魔鬼身材嘅Memphis Monroe嚟個比併，等大家用眼睛品評一下。

仙氣迷人

唔少脫星喺出道前都係從事成人模特兒嘅工作，好似Shae Snow就係其中之一。喺美國明尼蘇達州出生嘅佢，有成人模特兒界女王之稱，不但先後獲多本男士雜誌邀請拍攝寫真，更經常以內衣模特兒身份演出內衣騷，故此佢喺2012年宣布投身四仔界時，不但引嚟極大哄動，更成為當時嘅熱話，一眾四仔迷都相當期待佢嘅作品。而最估唔到嘅係，原來佢從未諗過做脫星！

早喺高中時已開始模特兒工作嘅佢，同時亦兼職做演員，及至大學畢業後便成為全職模特兒。至於點解會走咗去做成人模特兒呢？Shae Snow坦言除咗搵到更多錢之外，更因為想得到更大嘅發展空間，加上佢好享受喺鏡頭前演出，故此後嚟便決定加入四仔界。事實上，憑住仙氣十足嘅外形，令佢成為炙手可熱嘅脫星。

Shae Snow

出生日期：1991年1月12日

身高：171cm

三圍：34C-24-34

胸悍巨乳

如果話Shae Snow屬於仙氣十足嘅脫星，咁Memphis Monroe肯定係屬於魅魔一類嘅魔鬼脫星，事關佢嗰對激凸豪乳相當吸睛，同男優肉搏時更產生激烈搖盪嘅效果，更係令人睇到眉飛色舞。無獨有偶，佢同Shae Snow一樣，初時亦冇諗過做脫星，只係想做成人模特兒，咁點解佢會改變決定呢？咁就要要由佢高中高中畢業後開始講起。

話說當時佢喺一間以巨乳為主題嘅快餐店工作，憑住一對孖D巨乳，好快就成為店內嘅人氣女侍應之一。有一日，佢聯同一眾女侍應為餐廳拍攝性感月曆，就係因為咁，被一本著名男士雜誌睇中，邀請佢拍攝全裸寫真，自此佢便成為成人模特兒界一員。憑住激凸嘅上圍及美艷嘅樣貌，同埋風騷迷人嘅魅力，令佢人氣大爆發，唔單止收入爆增，更獲著名四仔片廠Hustler邀請演出四仔，喺重金利誘下，佢就同對方簽訂專屬合約，2005年4月出道，從此開展狂野嘅四仔事業。

Memphis Monroe

出生日期：1985年3月23日

身高：168cm

三圍：36DD-25-36

第1回合

鬥外形

雖然Shae Snow嘅上圍只得C Cup，但勝在身材高挑，而且擁有一對修長美腿，加上迷人嘅樣貌，難怪佢喺成人模特兒界人氣十足。至於Memphis Monroe形象狂野，單憑一對孖D激凸巨乳已夠晒煞食，成為胸奴至愛

第2回合

鬥氣質

如果鍾意狂野女郎嘅話，擁有魔鬼身材嘅Memphis Monroe必定係你嘅心水，一對激凸巨乳固然吸引，加埋肉厚靚臀同樣誘惑過人，難怪佢被稱為魅魔嘅化身。之但係論氣質嘅話，就一定係Shae Snow冇得輸，佢唔單止成為男士心目中嘅冷艷仙氣女神，而且氣質高貴又迷人。

第3回合

鬥吸金

Memphis Monroe獲得專屬片約固然得到豐厚嘅片酬，而且佢仲喺2009年AVN頒獎禮獲得「最佳性愛演出獎」，之後片酬更係三級跳。不過講到吸金，Shae Snow嘅吸金力相當強勁，事關佢唔單止係一位超人氣成人模特兒兼脫星，本身演過戲嘅佢，不時會客串MV及電影嘅演出，加上能歌善舞，經常喺夜場表演，收入和味。

左右逢源

如果鍾意Shae Snow嘅仙氣，可能會被人話齋睇樣太膚淺，只係如果話鍾情Memphis Monroe嘅魔鬼身材，亦有人會話只係識得望住人哋心口，一樣咁膚淺，所以兩人都各有賣點，加上佢哋都喺四仔界擁有超強人氣，真係好難揀，不如兩個都要晒，一於左右逢源啦！