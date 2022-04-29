金宵大廈2大結局︱李施嬅難逃被殺　陳山聰失足慘死

無綫劇《金宵大廈2》今晚（29日）大結局，Ella（李施嬅飾）的命運改變，但仍難逃一死。她在金宵大廈電梯內遇上「詐屍」的陳生力（于洋飾），結果遭他兒子喜力（鄭子誠飾）插死。Joey（陳山聰飾）決定試多次，誓要拯救Ella，Lydia就覺得Joey太執着，有感4人分別Ella、Lydia、Maurice和Joey注定是悲劇，心灰意冷的Lydia欲跳下電梯糟尋死，結果反令Joey失足跌入電梯糟，最後Joey跌在天台上，就解釋到當初為何陳山聰全裸出現在天台。

Lam（張彥博飾）發現金宵大廈不停循環，不忍Ella一次又一次地遇害，最後Lam救了Ella，亦變相改變了命運，不能再與Ella在一起。Ella終於知道她一定感應到人，原來並非Maurice而是Joey。

林老師突然出現金宵大廈的平行時空，解釋金宵大廈每次循環都有落差，只要突破缺口，便能夠跳出循環，Lydia決定留在平行時空，Joey就繼續尋找Ella。最後醫生走到金宵大廈，去到天台，遇上金宵大廈的建築師（陳山聰飾），令陳山聰再多一個角色曝光。