【是日通勝】

農曆三月三十

壬寅年 甲辰月 癸丑日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、破屋

忌：詞訟、開渠、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、26、29、37

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：想辦法疏導負面情緒，勿把身邊人當出氣袋。

金牛座：事業上放膽作出嘗試，可望獲得不少新機遇。

雙子座：頭腦遲鈍，容易被人刁難，行事宜保持低調！

巨蟹座：應酬要適可而止，太晚回家休息易影響精神。

獅子座：忙個不停卻獲得成功感，凡事往積極方向想。

處女座：爭取好姻緣要靠自己，不妨主動邀約心上人。

天秤座：雜務纏身，浪費不少時間處理，感覺很無癮。

天蠍座：人緣不錯，今天適宜聯誼會友，可盡興而歸。

人馬座：心浮氣躁，但有些事要耐心處理，不能着急。

山羊座：單身者有吸引桃花的條件，宜好好裝扮一番。

水瓶座：受私事困擾，身心疲累，多用金色對你有利。

雙魚座：學習如何一心多用，遇到複雜問題也不用怕 。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）羊 易急躁

鼠：事業運極佳，打工做生意都能做出佳績。

牛：桃花旺，單身者易結識令你心動的異性。

虎：談笑風生，社交活躍，易獲身邊人好感。

兔：情緒大起大落，拋開雜念才能專心做事。

龍：易說錯話，得罪人也不自知，人氣急跌。

蛇：生活無憂，工作順利，內心充滿幸運感。

馬：運氣下滑，諸事不順，要改變固執性格。

羊：是日沖煞，心情焦躁，容易意氣用事。

猴：財運突出，切記機會不等人，好好把握。

雞：風趣幽默受歡迎，有利於拓展人際網絡。

狗：財運稍遜，要控制購物欲，勿揮霍無度。

豬：桃花大旺，有伴侶者可享受久違的甜蜜。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

追求攻略（3）：如何讓對方更愛你

對方白羊男：永遠不讓他有飽飯吃。 / 對方白羊女：帶給她無限生活刺激。

對方金牛男：無時無刻給他一個愛的抱抱。 / 對方金牛女：將最好的都送給她。

對方雙子男：經常表現出他是迷人風趣、聰敏過人。 / 對方雙子女：給她無限新鮮感。

對方巨蟹男：照顧他無微不至。 / 對方巨蟹女：每天的一句關心是生活不可缺少。

對方獅子男：讓他永遠覺得自己是最威風、最有領導力、最光芒四射。 / 對方獅子女：視她如王后，唯命是從。

對方處女男：讓他成為你生活中的管理人。 / 對方處女女：接受她對你的批評，按她的要求不斷改善。

對方天秤男：欣賞他的生活品味，肯定他的選擇和決定。 / 對方天秤女：給她知道你永遠愛她比她愛你多。

對方天蠍男：接受對方有黑面的時刻。 / 對方天蠍女：讓她感受到你的忠心。

對方人馬男：與他一起走遍天涯海角。 / 對方人馬女：加入她的朋友圈一起分享生活趣事。

對方山羊男：平淡是福。 / 對方山羊女：讓自己更有責任心。

對方水瓶男：與他保持適當距離。 / 對方水瓶女：不要將所有心力放在她身上。

對方雙魚男：製造浪漫，令他意亂情迷。 / 對方雙魚女：讓她感覺能拯救你的生命。