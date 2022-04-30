柯震東「焦慮狀態」深夜爆Seed　辰亦儒拍片跪低求關注

現年30歲的台灣男神柯震東，因早年涉毒致事業一落千丈，傳受抑鬱症困擾，近年雖逐步收復失地，但情緒問題依然令人擔心，他更在零預警下突然4連環「放負」，坦言：「我並不都是快樂的！」至於轉攻內地的台星辰亦儒，在直播中突然下跪稱「跪求」更多粉絲關注。男神言行突然「失常」，可見所承受的壓力非筆墨可形容！

忙於在台灣拍攝新片的柯震東，前日（28日）開始在社交網4連環「放負」，先拍下一張印有「焦慮狀態」字樣的紙張，並自行附註「沒事了」，隨後晒出快速檢測棒照片，表示：「時常插自己一下……證明自己還存在着。」昨日（29日）凌晨4時，他上載意大利文藝復興大師達文西的名畫《維特魯威人》，留言：「我真的很討厭分享負能量給別人！尤其是我們這些所謂公眾人物……我知道所謂公眾人物應該多給大家正面能量！尤其在這種時刻……但我很抱歉……我真的有時有很多不開心或悲傷的時候……我會笑着面對大家……但我一個人的時候……我並不都是快樂的！」相隔個多小時，他再上傳美國動畫《阿森一族》主角「荷馬」仰望星空的黑白圖，寫上「Stupid world（愚昧的世界）」。

低潮多年謀翻身

其實早於10日前，他曾貼出一張笑得燦爛的獨照並留言：「請問……大家今天開心嗎？」之後卻承認只是「假笑」：「沒有開心呀！演的！」令外間十分擔心他的情緒狀況。對此，其經理人昨日未有詳細解釋，只說：「沒有人時時刻刻都快樂，公眾人物也是，一言一行都是報道，謝謝大家關心。」

入行逾11年的柯震東，甫出道即升呢「亞洲男神」，惟2014年在北京涉毒，令事業一鋪清袋。同年，其主演電影《打噴嚏》因他被內地封殺致未能上映，等了6年至2020年，才以他和父親成立的電影公司「禾豐九路」名義把《打》片版權買回來，電影終重見天日；而他亦先後憑電影《再見瓦城》及《金錢男孩MONEY BOYS》入圍台灣金馬獎最佳男主角，可見事業已露曙光。不過，今次非他首度「放負」，傳患抑鬱症的他2017年突然發文：「我死了有人在乎嗎？」2019年再高呼很痛苦：「那還要堅持嗎？我回答世界，我很痛苦。」又自爆「每天起床都要面對心理醫生」。

被嘲消費飛輪海

令人擔心的不只柯震東一個！近年轉攻內地的前台灣男團飛輪海成員辰亦儒，去年在一次直播帶貨中成功達到逾1億元人民幣銷情，但可能壓力太大，他中途突然崩潰爆喊，說直播近3個月有此成績得來不易。近日他又「失控」，直播跳健康操期間突然大叫：「飛輪海女孩在不在？在的話跟着我一起動起來！」跪地拿水壺喝水時又突然說：「我都給你們跪下來，你們就關注我吧！我也有十幾年的健身經驗，以後帶你們一起健身。」網民對其「咆哮式」宣傳不太受落，有人覺得他言詞「太卑微」，亦有人批評他播飛輪海歌曲及以「飛輪海女孩」之名吸Fans，有消費組合之嫌！