黎諾懿1拖3尋開心　麥美恩鮮為人知一面曝光

藝人黎諾懿近年由演員進軍綜藝界，更由幕前撈到幕後，雖然正忙於拍攝無綫劇集《婚後事》，但同時分身監製及主持綜藝節目《仨心友行3》，並邀得3位不同氣質的女神助陣，包括李佳芯、劉穎鏇及麥美恩（Mayanne），李佳芯更小背心上陣，相當吸睛！

諾懿透露今次是他第3個個人監製作品，採用文青風格拍攝：「主題就係尋找簡單嘅快樂，疫情下大家生活都改變好多，所以我哋去返最純樸嘅地方，去搵番最簡單嘅開心，追尋心靈上快樂。」講到今次3位靚女主持人選，他說：「我同佳芯自從拍完《BB來了》都一直係好朋友，每逢有節目我都好想佢參與；至於Mayanne，我之前拍《懿想得到》都請過佢做嘉賓，我覺得佢喺主持界已經係獨當一面，非常犀利；而穎鏇我有睇過佢嘅作品，經過今次合作，我好欣賞呢個細路女嘅工作態度同性格，相信不久將來佢都可以獨當一面。」

麥美恩讚「黎總」稱職

Mayanne稱諾懿向來很照顧別人，所以跟他合作很放心，又大讚「黎總」事事親力親為，做足準備，非常稱職。而節目將展現她安靜的一面：「我向來畀人感覺好動，但今次安排嘅活動都好靜，例如做瑜伽、頌缽、銅鑼等等，我平時好難集中做呢啲嘢，感覺好新鮮，令我學習放慢腳步。」