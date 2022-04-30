紅館騷重啟賣大包　 張敬軒：冇錢收我都開心！

歌手張敬軒（軒仔）紀念入行20周年的紅館跨年演唱會，下月將會重啟，因防疫條例限制入座人數，剩餘的8場補場變成16場，他將要消耗多一倍體力應付，但表示未有跟主辦方商討歌酬問題：「成個表演行業都係一個生態，我實在冇辦法喺疫情情況下再要求番以前嘅做法。今次我係完全冇同公司提及過關於歌酬嘅嘢，反而依家有得做番個演唱會，我會盡全力去做，攞番自己嘅狀態出嚟，去報答番舊年已經買咗飛嘅所有觀眾，就算冇錢收我都開心！」續指疫情下要做16場演唱會，他、主辦方與觀眾都不容易，所以會好好珍惜今次的機會。

備戰狀態褲頭鬆

不少人因為疫情而宅在家中變肥，問軒仔可有管理好身形？演唱會服飾是否依然合身？他說：「我開騷同人哋有啲唔同，因為我演唱會期間，喺飲食各方面都會減少，所以喺過去2、3年嘅演唱會前，冇再好似以前咁去操、用減肥嘅方式去預備開騷，反而係均衡飲食，同埋保持足夠嘅休息，每日都Keep住、或者焗住自己瞓夠8個鐘，但又唔會超過8個鐘。」

軒仔在疫情期間冇肥冇瘦，全因夠自律，他說：「我都要為演唱會可能重開做準備，就算2、3月疫情最緊張嘅時候，我都要為咗個唱重開作打算，所以冇畀自己鬆懈，保持住2、3kg上落嘅體重，啲歌衫應該唔係問題嘅，加上近期我進行番『168斷食法』，反而褲頭仲有少少鬆添！」他覺得今次體能及各方面壓力都比以往的演唱會高：「係真嘅，今次個騷有好多情緒嘅功課，因為呢幾個月都有啲體會，更加畀自己人生方面一啲提醒。我哋要活在當下，把握好每一個當下時刻，當擁有觀眾愛錫嘅時候，就盡自己最大嘅能力做好佢。」